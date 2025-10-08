مسائل اعتقادی کودکان را نادیده نگیرید + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0645\u062d\u0645\u062f \u062c\u0646\u062a\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0630\u0647\u0628\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0633\u0644\u0627\u0645 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0639\u062a\u0642\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0
من در نوجوانی دوست داشتم برم پارک ولی پدر و مادرم همه ما رو بردند حرم برای زیارت. قول دادند که بعد از زیارت بریم پارک ولی هیچ وقت به قولشون عمل نکردند. همیشه این خاطره در ذهن من باقی مونده