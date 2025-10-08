باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مسائل اعتقادی کودکان را نادیده نگیرید + فیلم

کارشناس مذهبی در مورد مسائل اعتقادی کودکان نکاتی بیان‌ کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام محمد جنتی، کارشناس مذهبی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص مسائل اعتقادی کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مسائل اعتقادی کودکان را نادیده نگیرید + فیلم
young journalists club

مسائل اعتقادی نباید موجب تفرقه در جامعه شود

مسائل اعتقادی کودکان را نادیده نگیرید + فیلم
young journalists club

توصیه جالب استاد فاطمی‌نیا به افراد حاضرجواب +فیلم

بازیگر مورد اطمینان آستان قدس رضوی را بیشتر بشناسید+تصاویر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نفوذ ایران تا اتاق‌های امنیتی اسرائیل! + فیلم
۶۹۵۲

نفوذ ایران تا اتاق‌های امنیتی اسرائیل! + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
روایت این روزهای زندان زنان قرچک + فیلم
۳۰۳۵

روایت این روزهای زندان زنان قرچک + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
لحظات نفس‌گیر نجات جوان اردبیلی توسط پلیس + فیلم
۱۴۲۱

لحظات نفس‌گیر نجات جوان اردبیلی توسط پلیس + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
بمباران مواضع دشمن فرضی توسط جنگنده‌های سوخو ۳۰ ونزوئلا + فیلم
۸۶۵

بمباران مواضع دشمن فرضی توسط جنگنده‌های سوخو ۳۰ ونزوئلا + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
برای ۷۳۱ روزی که کودکی نکردند + فیلم
۸۵۶

برای ۷۳۱ روزی که کودکی نکردند + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
جالب بود.
من در نوجوانی دوست داشتم برم پارک ولی پدر و مادرم همه ما رو بردند حرم برای زیارت. قول دادند که بعد از زیارت بریم پارک ولی هیچ وقت به قولشون عمل نکردند. همیشه این خاطره در ذهن من باقی مونده
۰
۱
پاسخ دادن