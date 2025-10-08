قیمت طلا امروز چهارشنبه، با صعودی بی‌سابقه از مرز ۴۰۰۰ دلار به ازای هر اونس گذشت و به بالاترین رکورد تاریخی خود دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز چهارشنبه، قیمت طلای جهانی از سطح ۴ هزار دلار به ازای هر اونس فراتر رفت و به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. این صعود ناشی از تلاش سرمایه‌گذاران برای یافتن دارایی امن در بحبوحه ابهامات فزاینده اقتصادی و ژئوپلیتیک و همچنین انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) است.

در معاملات لحظه‌ای، قیمت طلا تا ساعت ۰۵:۳۵ به وقت گرینویچ با ۱.۲۹ درصد افزایش به ۴،۰۳۵.۰۷ دلار در هر اونس رسید. همچنین، قرارداد‌های آتی طلا در آمریکا برای تحویل دسامبر با ۰.۵ درصد افزایش، ۴۰۲۵ دلار در هر اونس معامله شد.

به طور سنتی، طلا در دوران بی‌ثباتی به عنوان ذخیره‌کننده ارزش پول در نظر گرفته می‌شود. به گزارش رویترز، پس از صعود ۲۷ درصدی طلا در سال ۲۰۲۴، قیمت آن در معاملات لحظه‌ای از ابتدای سال جاری ۵۲ درصد افزایش یافته است.

تای وونگ، یک معامله‌گر مستقل فلزات در این خصوص گفت: در حال حاضر، اعتماد به این معامله (خرید طلا) آنقدر زیاد است که بازار منتظر رقم بزرگ بعدی یعنی ۵۰۰۰ دلار خواهد بود، به خصوص با توجه به احتمال ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو.

مجموعه‌ای از عوامل مانند افزایش خرید‌های بانک‌های مرکزی، علاقه دوباره به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) با پشتوانه طلا، تضعیف دلار و تقاضای قوی مصرف‌کنندگان، به تقویت صعود این فلز گرانبها کمک کرده است.

از سویی دیگر تعطیلی دولت آمریکا روز سه‌شنبه برای هفتمین روز متوالی ادامه یافت و انتشار شاخص‌های کلیدی اقتصادی را به تعویق انداخت. این امر سرمایه‌گذاران را مجبور کرد تا برای پیش‌بینی زمان و میزان کاهش نرخ بهره، به داده‌های فرعی و غیردولتی تکیه کنند.

منبع: العربیه

برچسب ها: قیمت طلا ، طلای جهانی
