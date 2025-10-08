باشگاه خبرنگاران جوان - دو تیم ملی فوتبال روسیه و ایران جمعه در دیداری دوستانه برابر هم به میدان خواهند رفت. تیم ملی روسیه جمعه در ولگوگراد با ایران بازی خواهد کرد و در سه‌شنبه هفته بعد در مسکو با بولیوی رو‌به‌رو خواهد شد. روسیه از سوی فیفا و یوفا محروم است و به همین خاطر در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ غایب است.

والری کارپین، سرمربی تیم ملی روسیه با سایت اکسپرس درباره دو بازی پیش روی تیمش صحبت کرد. او در پاسخ به این سوال که کدام تیم قوی‌تر است؟ گفت: سطح فنی دو تیم کم و بیش یکسان است ولی احتمالا از نظر سبک بازی متفاوت باشند. بولیوی تکنیکی‌تر است، اما من نمی‌خواهم به ایران بی‌احترامی کنم. ایران فوتبال فیزیکی‌تر بازی می‌کند.

ماتوی سافونوف، دروازه‌بان تیم ملی روسیه و پاری‌سن‌ژرمن فرانسه نیز در حاشیه تمرینات این تیم برای بازی با ایران در صحبت با خبرنگاران گفت: خوشحالم که به تیم ملی برگشته‌ام. فضا عالی است و همه چیز مثل همیشه است. این بار از طریق بلگراد به روسیه پرواز کردم. همه چیز به سرعت و به راحتی پیش رفت. پنجشنبه به ولگوگراد می‌رویم و برای دیدار با ایران آماده می‌شویم.

او در بخش بعدی درباره سطح عملکرد تیم ملی ایران گفت: ایران حریف خوب و قدرتمندی است ولی ما آماده‌ایم و با تمام توان در این دیدار به میدان خواهیم رفت.