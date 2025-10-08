والری کارپین تیم ملی فوتبال بولیوی را تکنیکی‌تر از ایران می‌داند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - دو تیم ملی فوتبال روسیه و ایران جمعه در دیداری دوستانه برابر هم به میدان خواهند رفت. تیم ملی روسیه جمعه در ولگوگراد با ایران بازی خواهد کرد و در سه‌شنبه هفته بعد در مسکو با بولیوی رو‌به‌رو خواهد شد. روسیه از سوی فیفا و یوفا محروم است و به همین خاطر در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ غایب است.

والری کارپین، سرمربی تیم ملی روسیه با سایت اکسپرس درباره دو بازی پیش روی تیمش صحبت کرد. او در پاسخ به این سوال که کدام تیم قوی‌تر است؟ گفت: سطح فنی دو تیم کم و بیش یکسان است ولی احتمالا از نظر سبک بازی متفاوت باشند. بولیوی تکنیکی‌تر است، اما من نمی‌خواهم به ایران بی‌احترامی کنم. ایران فوتبال فیزیکی‌تر بازی می‌کند.

ماتوی سافونوف، دروازه‌بان تیم ملی روسیه و پاری‌سن‌ژرمن فرانسه نیز در حاشیه تمرینات این تیم برای بازی با ایران در صحبت با خبرنگاران گفت: خوشحالم که به تیم ملی برگشته‌ام. فضا عالی است و همه چیز مثل همیشه است. این بار از طریق بلگراد به روسیه پرواز کردم. همه چیز به سرعت و به راحتی پیش رفت. پنجشنبه به ولگوگراد می‌رویم و برای دیدار با ایران آماده می‌شویم.

او در بخش بعدی درباره سطح عملکرد تیم ملی ایران گفت: ایران حریف خوب و قدرتمندی است ولی ما آماده‌ایم و با تمام توان در این دیدار به میدان خواهیم رفت.

برچسب ها: سرمربی روسیه ، تیم ملی فوتبال ، تیم ملی فوتبال روسیه
خبرهای مرتبط
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
قاسمپور:
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
آخرین اخبار
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است