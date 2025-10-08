باشگاه خبرنگاران جوان- کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) اعلام کرد که با پشتیبانی مالی فوری دولت دانمارک توانسته بیش از ۳۰۰۰ پتو، ۵۰۰۰ چادر خانوادگی، ۵۰۰۰ چادر پلاستیکی و ۱۰۰۰ مخزن آب را میان آسیبدیدگان زلزله مرگبار شرق افغانستان توزیع کند.
این کمکها در پاسخ به فاجعهای ارائه شده که بیش از ۲۲۰۰ نفر را کشته، بیش از ۳۶۰۰ نفر را زخمی کرده و حدود ۵۰۰۰ خانه را ویران ساخته است.
تیمهای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنان در مناطق آسیبدیده مستقرند تا اطمینان حاصل شود کمکها به نیازمندان واقعی میرسد. این نهاد تأکید کرده که ادامه حمایت جامعه جهانی برای پاسخ به نیازهای فوری و بازسازی زندگی بازماندگان بهویژه در آستانه زمستان سخت کوهستانی حیاتی است.
اگرچه کمکهای اضطراری دانمارک گامی حیاتی در کاهش رنج بازماندگان است، اما شکاف عظیم بین نیازهای فعلی و منابع موجود نشان میدهد که افغانستان همچنان به حمایتهای بینالمللی بیشتری نیاز دارد.