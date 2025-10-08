باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم به همراه رئیس اداره تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صمت، رئیس اتاق اصناف و جمعی از مسئولین اجرایی این شهرستان از بخشهای مختلف بازار و واحدهای صنفی بم بازدید کردند.
این بازدید در چارچوب نظارت میدانی بر وضعیت قیمتگذاری، رعایت حقوق مصرفکنندگان و رفع موانع تردد در معابر عمومی صورت گرفت.
رئیس دادگستری شهرستان بم در حاشیه این بازدید گفت: صیانت از حقوق مردم در حوزه بازار یکی از اولویتهای دستگاه قضایی است و بازرسیها و نظارتهای میدانی بهطور مستمر انجام خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین ابوالفضل فرحبخش تصریح کرد: با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و ایجاد سد معبر که موجب اخلال در نظم عمومی و آسایش شهروندان شود، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت میگیرد.
وی افزود: هماهنگی میان دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و اصناف در این بازدیدها باعث میشود ضمن پیشگیری از تخلفات، فضای کسب و کار سالم برای بازاریان قانونمند فراهم شود.
رئیس دادگستری بم همچنین تأکید کرد: این اقدام نهتنها جنبه قضایی، بلکه جنبه اجتماعی و اقتصادی دارد و هدف نهایی آن ایجاد و ارتقای آرامش و اعتماد در میان شهروندان است.
منبع: دادگستری