رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم به همراه رئیس اداره تعزیرات حکومتی به همراه جمعی از مسئولین اجرایی این شهرستان از بخش‌های مختلف بازار و واحد‌های صنفی بم بازدید کردند.

 باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم به همراه رئیس اداره تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صمت، رئیس اتاق اصناف و جمعی از مسئولین اجرایی این شهرستان از بخش‌های مختلف بازار و واحد‌های صنفی بم بازدید کردند.

این بازدید در چارچوب نظارت میدانی بر وضعیت قیمت‌گذاری، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و رفع موانع تردد در معابر عمومی صورت گرفت.

رئیس دادگستری شهرستان بم در حاشیه این بازدید گفت: صیانت از حقوق مردم در حوزه بازار یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی به‌طور مستمر انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالفضل فرحبخش تصریح کرد: با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و ایجاد سد معبر که موجب اخلال در نظم عمومی و آسایش شهروندان شود، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت می‌گیرد.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت و اصناف در این بازدید‌ها باعث می‌شود ضمن پیشگیری از تخلفات، فضای کسب و کار سالم برای بازاریان قانونمند فراهم شود.

رئیس دادگستری بم همچنین تأکید کرد: این اقدام نه‌تنها جنبه قضایی، بلکه جنبه اجتماعی و اقتصادی دارد و هدف نهایی آن ایجاد و ارتقای آرامش و اعتماد در میان شهروندان است.

منبع: دادگستری 

برچسب ها: دادگستری ، بازار
خبرهای مرتبط
بازرس کل قضائی استان کرمان مطرح کرد: 
چرایی عرضه تبعیض‌آمیز سوخت در کشور؛ پراید در صف، پورشه و بنز آزاد!
رئیس کل دادگستری استان کرمان:
ساماندهی و استانداردسازی انبار‌های اموال تملیکی در کرمان یک ضرورت است 
صدور اسناد مالکیت روستا‌های زهکلوت به علت هزینه بالای واگذاری اراضی، به نتیجه نرسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
کلاهبرداری ۵۰۰ میلیاردی حوزه رمز ارز‌ها
تغییر ساعات کاری ادارات استان کرمان از ۱۶ مهرماه
برگزاری جشنواره‌ای برای نان
تولید سالانه بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تُن انواع محصولات کشاورزی در جنوب استان کرمان
آب از دل دریا تا دل کویر؛ بررسی پروژه انتقال آب به استان کرمان