باشگاه خبرنگاران جوان - روستا رگ حیات هر کشوری است، رگ‌هایی که خون تولید در آن جاری است. چرا که آنها نقش مهمی در صنعت اقتصاد کشور دارند. به همین مناسبت هر ساله روزی با عنوان روز ملی روستا و عشایر در تقویم ما به ثبت رسیده است. این روز فرصتی است برای تجلیل از تلاش‌ها و نقش مهم روستائیان و عشایر در حفظ فرهنگ، امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور است. دستان پر مهر کشاورزان و دامداران نشان از حفظ سنت‌ها و آداب کهن، روستا دارد و همچنان ریشه و ستون پایداری ملی است.

به همین بهانه شهروندخبرنگار ما فیلمی از تلاش روستائیان و مناظر زیبای روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

