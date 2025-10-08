فرماندار کوهدشت از افتتاح فاز نخست نیروگاه خورشیدی زانوگه در دهه فجر امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ناصری فرماندار کوهدشت گفت: فاز نخست نیروگاه خورشیدی زانوگه با ۴ تا ۵ مگاوات برق به مدار الحاق می‌شود.

وی افزود: کوهدشت شهری است با موقعیت جغرافیایی در استان لرستان، که دارای تابش خورشید قابل توجهی در طول سال است.

ناصری بیان کرد: با توجه به رشد مصرف انرژی، نوسانات برق، هزینه بالای سوخت فسیلی، و مسائل زیست‌محیطی، استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از راهکار‌های پایدار و مقرون‌به‌صرفه، اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرماندار کوهدشت تأکید کرد: پروژه نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی زانوگه کوهدشت یکی از پروژه‌های پیشران شهرستان می‌باشد و ایجاد نیروگاه خورشیدی در کوهدشت یک فرصت استراتژیک است.

ناصری اظهار کرد: این طرح می‌تواند به کاهش هزینه‌های برق، افزایش تاب‌آوری انرژی منطقه، بهبود محیط زیست و توسعه اقتصادی محلی کمک کند و اگر سیاست‌گذاران محلی و سرمایه‌گذاران به صورت هماهنگ وارد عمل شوند، با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت‌های قانونی، این طرح می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

وی اشاره کرد: وقتی تولید برق به صورت متمرکز باشد، خطرات ناشی از قطع برق، مشکلات انتقال و توزیع و وابستگی زیاد به شبکه سراسری بیشتر است. نیروگاه خورشیدی می‌تواند به صورت مستقل یا نیمه‌مستقل عمل کند و پایداری بیشتری برای منطقه ایجاد کند.

ناصری افزود: در فصل‌هایی که مصرف برق بالا است یا بار شبکه زیاد است، تولید محلی انرژی خورشیدی می‌تواند در کاهش پیک بار مؤثر باشد.