استاندار هرمزگان: روستاهای هرمزگان ظرفیت برندسازی جهانی دارند

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد آشوری تازیانی در حاشیه این همایش و در دیدار با کارآفرینان و نوآوران روستایی استان هرمزگان اظهار کرد: برندسازی و معرفی روستاهای هرمزگان اقدامی ارزشمند است که باید با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

وی با اشاره به حضور فعال جامعه روستایی استان در این رویداد ملی افزود: استان هرمزگان با اعزام ۲۳ کارآفرین و ایده‌پرداز، ۱۲ هنرمند آیینی و ۵ الگوی مشارکتی، جلوه‌ای از پویایی و خلاقیت روستاهای خود را به نمایش گذاشت.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: روستاهای هرمزگان با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و فرهنگی می‌توانند به الگوی توسعه پایدار و الهام‌بخش برای سایر مناطق کشور تبدیل شوند.

در این همایش، غرفه هرمزگان با ارائه دستاوردهای کارآفرینان و استارت‌آپ‌های روستایی، به‌عنوان یکی از غرفه‌های شاخص در میان استان‌های شرکت‌کننده شناخته شد.