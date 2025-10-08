باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان، واقع در غرب ایران، بهعنوان یکی از استانهای کوهستانی و سرسبز کشور شناخته میشود. این استان با داشتن رشتهکوههای زاگرس، آبشارها، رودخانهها و دریاچههای متعدد، جلوهای بینظیر از طبیعت را به نمایش میگذارد. دریاچهها و تالابهای لرستان نه تنها منابع تأمین آب و کشاورزی هستند، بلکه بهعنوان جاذبههای گردشگری و زیستگاه گونههای مختلف گیاهی و جانوری نیز اهمیت فراوان دارند.
دریاچه گهر؛ نگین انگشتری کوههای زاگرس نیاز به توجه و امکانات بیشتر
مدیرکل محیط زیست استان لرستان گفت: در مسیر جاده الیگودرز به دریاچه گهر، برخی عرصههای طبیعی تصرف شدهاند و در حال پیگیری خلع ید از متصرفان هستند.
وی همچنین از نصب دوربینهای نظارتی و پایشی در منطقه خبر داده است تا مدیریت و کنترل وضعیت منطقه بهتر امکانپذیر شود.
وی نسبت به احداث تلهکابین در منطقه ممنوعیت قائل شده و گفته است این اقدام میتواند به تخریب منطقه بینجامد و مخالف آن است.
مدیرکل محیط زیست استان بیان کرده است که دریاچه گهر در منطقه حفاظتشده قرار دارد و یکی از زیباترین و منحصربهفردترین دریاچههای کوهستانی در ایران است.
وی تأکید کرده است که برای جذب گردشگر باید زیرساختهایی مانند روشنایی، راه، پارکینگ، سرویس بهداشتی، تصفیهخانه فاضلاب و امکانات امداد و نجات در منطقه فراهم شود.
همچنین گفته است که زباله یکی از مشکلات جدی این منطقه است و سالانه بیش از ده هزار تن زباله در منطقه گردشگری جمعآوری میشود.
دریاچه گهر
دریاچه گهر، مشهورترین دریاچه لرستان، در شهرستان دورود و در ارتفاعات زاگرس قرار دارد. این دریاچه کوهستانی که به «جواهری در دل کوهها» معروف است، با آب زلال و منظرهای آرامشبخش، هر ساله گردشگران زیادی را جذب میکند. طول آن حدود ۱/۸ کیلومتر و عرض آن نزدیک به ۱ کیلومتر است و اطرافش را کوههای مرتفع و جنگلهای بلوط فرا گرفتهاند. گهر همچنین زیستگاه ماهیها و پرندگان کوهستانی است و به دلیل آب سرد و شیرینش، بهعنوان یکی از منابع مهم آب شرب منطقه مطرح است.
دریاچه کیو
دریاچه کیو در نزدیکی شهرستان الشتر قرار دارد و یکی از دریاچههای کمنظیر لرستان به شمار میرود. این دریاچه که بیشتر جنبه تفریحی دارد، در فصلهای بهار و تابستان میزبان گردشگران و طبیعتگردان است. محیط اطراف کیو پر از درختان و مراتع سبز است و فضا برای کمپینگ و پیادهروی در دل طبیعت بسیار مناسب است.
دریاچه زز
دریاچه زز در نزدیکی شهرستان پلدختر واقع شده و از دیگر منابع آبی مهم لرستان است. این دریاچه علاوه بر اهمیت طبیعی، نقش حیاتی در تأمین آب کشاورزی و پرورش ماهی ایفا میکند. اطراف آن پوشیده از دشتها و مراتع سرسبز است و زیباییهای طبیعی آن در فصل بهار چشمنوازتر میشود.
دریاچه کیار
دریاچه کیار یکی از دریاچههای کمتر شناخته شده لرستان است که در دل طبیعت بکر و دستنخورده قرار دارد. این دریاچه با وجود کوچک بودن، محلی برای استراحت و تفریح گردشگران طبیعتدوست محسوب میشود. آب زلال و محیط آرام آن، فرصتی مناسب برای عکاسی و مشاهده پرندگان فراهم میآورد.
خطرات در کمین دریاچههای زیبای لرستان
با وجود زیبایی و اهمیت بالای دریاچههای لرستان، این منابع طبیعی با تهدیدهایی مواجه هستند. خشکسالیهای پیدرپی، تغییرات اقلیمی، برداشت بیرویه آب، آلودگی و احداث پروژههای سدسازی میتوانند سطح آب و کیفیت زیستگاهها را تحت تأثیر قرار دهند. حفاظت از این دریاچهها نیازمند برنامهریزی دقیق، آگاهی عمومی و مشارکت مردم محلی است.
دریاچههای لرستان جلوهای از زیباییهای طبیعی ایران هستند که با آب زلال، مناظر کوهستانی و اکوسیستمهای متنوع، همواره چشمگیر و ارزشمند باقی میمانند. حفظ این منابع آبی نه تنها به نفع گردشگری و اقتصاد منطقه است، بلکه نقش مهمی در تداوم حیات طبیعی و زیست محیطی استان دارد. بازدید از این دریاچهها تجربهای دلنشین و آرامشبخش برای هر طبیعتدوست خواهد بود و یادآور اهمیت پیوند انسان با طبیعت است.