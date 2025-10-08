رئیس پلیس راه خوزستان از توقیف خودروهای دارای نور خیره کننده و چراغ زنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سرهنگ رحیمی رئیس پلیس راه خوزستان گفت: عدم استفاده از فیلتر شیشه ای و عدسی های متمرکز کننده در برابر منبع تولید کننده نور در خودروها، ضمن تولید نور به شدت قوی و آزار دهنده می تواند دید راننده مقابل را برای مدت یک تا ۴ ثانیه مختل نموده و نابینا نماید.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از تصادفات رانندگی حادث در ساعات تاریکی هوا، عدم دید مناسب راننده به علت استفاده خودروهای مقابل از این لامپ ها موثر بوده است.

سرهنگ رحیمی ضمن توصیه به فروشندگان چراغ خودرو از آنها خواست از تهیه،توزیع و فروش این نوع لامپ ها خودداری نمایند.

او از اجرای طرح ضربتی برخورد با رانندگان خودروهای دارای نور خیره کننده و چراغ زنون از این هفته تا پایان پاییز خبر داد و گفت: ضمن اعمال قانون یک میلیونی، این خودروها تا زمان بازگرداندن نور خودرو به حالت استاندارد در پارکینگ متوقف خواهند شد.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: در صورت تکرار تخلف بعلت مخاطرات جدی این چراغ ها ، رانندگان خاطی جهت کسب تکلیف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.