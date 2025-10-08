تیمی از پژوهشگران در دانشگاه MIT و گوگل دیپ مایند، موفق به ساخت الگوریتمی شدند که حافظة فعال و تجربة واقعی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیمی از پژوهشگران در دانشگاه MIT و گوگل دیپ مایند، موفق به ساخت الگوریتمی شدند که حافظه فعال و تجربه واقعی دارد. این مدل جدید، بر پایه «شبکههای عصبی تجربی» کار میکند و میتواند از دادههای گذشته برای تصمیمگیری در آینده استفاده کند؛ درست مثل مغز انسان. رباتها وارد مرحلهای تازه شدهاند؛ مرحلهای که در آن حافظه، یادگیری از گذشته و حتی واکنشهای نزدیک به درک انسانی، بخشی از تواناییهای آنهاست
پژوهشگران الگوریتمی ساختهاند که نه تنها میتواند دادههای محیط را پردازش کند، بلکه تجربههای گذشته را ذخیره کرده و برای تصمیمگیری در آینده به کار میگیرد. این شبکههای عصبی تجربی، درست مانند مغز انسان، از خطاهای گذشته میآموزند و راهحلهای خلاقانه ارائه میدهند. تصور کنید ماشینی که از گذشته درس میگیرد و تصمیماتی میگیرد که پیشتر تنها انسانها قادر به انجام آن بودند. این همان مرز تازهای است که هوش مصنوعی اکنون فراتر از محاسبه ساده عبور کرده است.
عملکرد این هوش مصنوعی خارقالعاده
سیستم این هوش مصنوعی شامل سه بخش اصلی است:
دریافت دادهها از محیط ذخیره، تحلیل تجربههای گذشته و تصمیمگیری تطبیقی بر اساس موقعیت جدید
این ساختار شگفتانگیز باعث میشود هوش مصنوعی خطاهای خود را تکرار نکند و حتی راهحلهای خلاقانه ارائه دهد.
کاربرد در عرصههای مختلف
کاربردهای عملی هوش مصنوعی با حافظه همچنین :
پزشکی
تشخیص سریعتر و دقیقتر بیماریها، ارائه راهکارهای درمانی بهینه و حتی پیشبینی پیشرفت بیماریها با استفاده از حافظه فعال هوش مصنوعی امکانپذیر شده است.
فضا و مأموریتهای دور از زمین
روباتها و سامانههای هوشمند قادر خواهند بود در مأموریتهای دور از کنترل انسان، تصمیمات حیاتی بگیرند و خطاهای گذشته را تکرار نکنند.
آموزش و یادگیری
هوش مصنوعی میتواند رفتار یادگیرندگان را تحلیل کند و به صورت شخصیسازیشده، راهکارهای آموزشی مناسب ارائه دهد تا هر فرد بهترین نتیجه را بگیرد.
نگرانی انسان از افزایش هوشمندی ماشینها
با افزایش هوشمندی ماشینها، پرسشهای اخلاقی تازهای مطرح شده است: اگر رباتها «یاد بگیرند» و «درک کنند»، آیا باید حقوق اخلاقی داشته باشند؟ هوش مصنوعی با حافظه، تحولی در تاریخ فناوری است. این نوآوری میتواند مرز میان انسان و ماشین را تغییر دهد و شاید روزی، احساس و تجربه هم از حافظة سیلیکونی برخیزد.
