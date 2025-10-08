باشگاه خبرنگاران جوان -به همت کمیته امداد امام خمینی (ره)، گروه جهادی «الکفیل» با حضور ۷۰ دندان‌پزشک متخصص و خدمات رایگان دندان‌پزشکی به بیش از ۱۰۰۰ مددجوی تحت حمایت این نهاد ارائه می‌دهند. این برنامه به مدت ۴ روز طراحی شده که شامل خدمات کشیدن، پر کردن، عصب‌کشی، ترمیم و جرم‌گیری است. این ولینعمتان، پیش از آغاز طرح توسط کمیته امداد شناسایی و غربالگری شده‌اند و در طول چهار روز اجرای برنامه، پذیرش می‌شوند. این حرکت جهادی با همکاری دستگاه‌های شهرستان از جمله فرمانداری ویژه نیشابور، تیپ مستقل زرهی ۲۱ امام رضا (ع)، جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهاد‌های همراه برگزار شد.

در این مراسم ذبیح‌الله حاجتمند، رئیس کمیته امداد شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی از این اقدام خداپسندانه ابراز خرسندی کرد و گفت: مفتخریم که با همراهی گروه جهادی الکفیل و حمایت دستگاه‌های شهرستان، لبخند شادی را با برداشتن هزینه‌های بالای دندان پزشکی بر چهره خانواده‌های نیازمند مشاهده می‌کنیم.

موسوی، قائم‌مقام کمیته امداد استان خراسان رضوی گفت: خدمات رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور، الگویی عملی از خدمت بی‌منت و احترام به کرامت انسانی است که باید در سراسر کشور گسترش یابد.

مهدی دونده، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور بیان کرد: حضور گروه جهادی متخصص در کنار کمیته امداد و همراهی دستگاه‌های اجرایی، نه‌تنها بار درمانی را از دوش خانواده‌های نیازمند برمی‌دارد، بلکه پیام روشنی از توجه به مقام شهدا و ارزش‌های انسانی به جامعه منتقل می‌کند.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

