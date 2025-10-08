شهروندخبرنگار ما با ارسال تصویری از بزرگترین خدمت‌رسانی رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور توسط کمیته امداد امداد خمینی(ره) در شهرستان نیشابور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -به همت کمیته امداد امام خمینی (ره)، گروه جهادی «الکفیل» با حضور ۷۰ دندان‌پزشک متخصص و خدمات رایگان دندان‌پزشکی به بیش از ۱۰۰۰ مددجوی تحت حمایت این نهاد ارائه می‌دهند. این برنامه به مدت ۴ روز طراحی شده که شامل خدمات کشیدن، پر کردن، عصب‌کشی، ترمیم و جرم‌گیری است. این ولینعمتان، پیش از آغاز طرح توسط کمیته امداد شناسایی و غربالگری شده‌اند و در طول چهار روز اجرای برنامه، پذیرش می‌شوند. این حرکت جهادی با همکاری دستگاه‌های شهرستان از جمله فرمانداری ویژه نیشابور، تیپ مستقل زرهی ۲۱ امام رضا (ع)، جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهاد‌های همراه برگزار شد.

در این مراسم ذبیح‌الله حاجتمند، رئیس کمیته امداد شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی از این اقدام خداپسندانه ابراز خرسندی کرد و گفت: مفتخریم که با همراهی گروه جهادی الکفیل و حمایت دستگاه‌های شهرستان، لبخند شادی را با برداشتن هزینه‌های بالای دندان پزشکی بر چهره خانواده‌های نیازمند مشاهده می‌کنیم.

موسوی، قائم‌مقام کمیته امداد استان خراسان رضوی گفت: خدمات رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور، الگویی عملی از خدمت بی‌منت و احترام به کرامت انسانی است که باید در سراسر کشور گسترش یابد.
مهدی دونده، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور بیان کرد: حضور گروه جهادی متخصص در کنار کمیته امداد و همراهی دستگاه‌های اجرایی، نه‌تنها بار درمانی را از دوش خانواده‌های نیازمند برمی‌دارد، بلکه پیام روشنی از توجه به مقام شهدا و ارزش‌های انسانی به جامعه منتقل می‌کند.
شهروندخبرنگار ما تصویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

کمیته امداد میزبان بزرگ‌ترین خدمت‌رسانی رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: کمیته امداد ، خدمات داندانپزشکی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری اولین رویداد شرکت دانش بنیان ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در نیشابور
برخی از مددجویان کمیته امداد خمینی (ره) در انتظار وام ودیعه مسکن
شهروندخبرنگار همدان؛
دریافت وام اشتغالزایی در گرو تامین اعتبار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس + عکس
پرداخت وام ازدواج به زوجین در هاله ای از ابهام
رنجش شهروند خبرنگار ما از تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری
آخرین اخبار
تزریق واکسن آنفلوآنزا ویژه خانواده‌های شهدا در هریس + عکس
پرداخت وام ازدواج به زوجین در هاله ای از ابهام
رنجش شهروند خبرنگار ما از تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری
روز خاطره انگیز دانش آموزان دبستان زنده یاد قاسمی شانه تراش بابل در روز جهانی کودک + فیلم
اقدامی زیبا و ماندگار از پهلوانان و پیشکسوتان زورخانه بین المللی"پهلوان زنده یاد یعقوب علی شورورزی" در نیشابور
مراسم عطر افشانی گلزار شهدای هریس در هفته نیروی انتظامی
گزارش تصویری از ادای احترام زیبای دانش آموز ۸ساله نخبه نیشابوری به فرمانده انتظامی نیشابور
کمیته امداد میزبان بزرگ‌ترین خدمت‌رسانی رایگان دندان‌پزشکی در نیشابور
قابی خاطره انگیز از مناظر روستای ده محمد به بهانه روز روستا و عشایر
دانشجویان واحد‌های بین‌الملل قشم و کیش دانشگاه پیام نور در صف انتظار صدور مدرک
فیلمی از حال و هوای چایخانه امام رضا(ع) در کاشان؛