باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال پس از چند روز استراحت، از روز جمعه ۱۸ مهرماه دور جدید تمرینات خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا آغاز خواهد کرد. شاگردان ریکاردو ساپینتو در این تمرینات روی برطرف کردن نواقص فنی و بهبود شرایط بدنی تمرکز خواهند داشت تا با آمادگی کامل‌تری به مصاف حریفان بروند.

نبرد حساس با مس رفسنجان در شهر قدس

آبی‌پوشان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر، روز جمعه ۲۵ مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان مس رفسنجان خواهند بود. این دیدار برای استقلال اهمیت زیادی دارد، چرا که تیم ساپینتو پس از چند نتیجه پرنوسان، به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی و حفظ جایگاه خود در جدول رده‌بندی است.

تنها پنج روز پس از دیدار لیگ برتر، استقلال باید در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود. شاگردان ساپینتو روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف الوحدات اردن خواهند رفت. نتیجه این مسابقه می‌تواند تأثیر مستقیم بر وضعیت استقلال در جدول گروهی این رقابت‌ها داشته باشد.

در جریان دیدار اخیر مقابل چادرملو اردکان، روزبه چشمی کاپیتان اول استقلال دچار مصدومیت شد و بر اساس نظر کادر پزشکی، حداقل دو هفته از میادین دور خواهد بود.

همچنین صالح حردانی دیگر مدافع و کاپیتان تیم نیز در همان مسابقه آسیب دید و بازی‌های پیش‌روی استقلال را از دست خواهد داد. غیبت هم‌زمان این دو بازیکن باتجربه، چالشی جدی برای ساپینتو در انتخاب ترکیب اصلی محسوب می‌شود.

در غیاب چشمی و حردانی، بازوبند کاپیتانی استقلال در مسابقات پیش‌رو به رامین رضاییان خواهد رسید. این مدافع باتجربه که از ابتدای فصل عملکردی قابل‌تحسین داشته، در کنار ابوالفضل جلالی دیگر گزینه کاپیتانی تیم است. انتظار می‌رود رضاییان با روحیه رهبری و تجربه بالای خود نقش مؤثری در هدایت تیم در دو دیدار حساس مقابل مس و الوحدات ایفا کند.

کادر فنی استقلال قصد دارد در روز‌های آینده تمرینات فشرده‌ای را برگزار کند تا بازیکنان از نظر ذهنی و بدنی به آمادگی کامل برسند. ساپینتو تأکید ویژه‌ای بر افزایش هماهنگی میان خطوط مختلف تیم دارد و می‌خواهد شاگردانش را در مسیر تثبیت جایگاه در لیگ و موفقیت در آسیا هدایت کند.