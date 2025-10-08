«ماجد الحربی» نویسنده روزنامه «سبق» در یادداشتی نوشت: اجرای اجباری ثبت ورود و خروج معلمان و کارکنان مدارس در سعودی از طریق سامانه «حضوری»، باعث نارضایتی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «ماجد الحربی» نویسنده روزنامه «سبق» در یادداشتی نوشت، اجرای اجباری ثبت ورود و خروج معلمان و کارکنان مدارس در سعودی از طریق سامانه «حضوری»، ایشان را ملزم به حضور هفت‌ساعته در مدرسه کرده است و این موضوع به‌ویژه در مدارس ابتدایی که ساعت کاری کمتری دارد باعث نارضایتی شده است.

این روزنامه‌نگار عربستانی افزود، هنگامی که سامانه حضوری دچار اختلال می‌شود، معلمان موظف به ثبت تیکت پشتیبانی از طریق همان برنامه هستند و این در حالی است که در زمان اختلال، حتی امکان دسترسی به پشتیبانی نیز وجود ندارد و این اختلالات باعث اتلاف وقت و کاهش تمرکز معلمان می‌شود.

الحربی پیشنهاد داد، ثبت حضور در زمان اختلالات به‌صورت دستی بازگردد و مدیران مدارس اختیار داشته باشند برای معلمانی که زودتر تدریس‌شان تمام می‌شود، به‌ویژه در مناطق دور، اجازه خروج زودتر صادر کنند.

منبع: کانال تلگرامی راوی عربستان

برچسب ها: عربستان سعودی ، مدارس عربستان
خبرهای مرتبط
واکنش عربستان به کوچ اجباری مردم غزه
عربستان حمله زمینی اسرائیل به شهر غزه را شدیدا محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازی تمام شد آقای گروسی!
وقتی سهراب سپهری از نیویورک فرار کرد
رضا پهلوی چه سودی برای اسرائیل دارد؟
دین پاستلی؛ بیزینس میلیاردی
شکلاتی که راز شهادت فرمانده را فاش کرد
نوشتن مشق جلوی تلویزیون ممنوع
وقتی ماشین‌ها یاد می‌گیرند احساس داشته باشند!
پاسخ تند دکتر شریعتی به داریوش آشوری بخاطر تطهیر اسرائیل
هفت نشانه برای اینکه بفهمیم یک متن را هوش مصنوعی نوشته است یا نه
آخرین اخبار
هفت نشانه برای اینکه بفهمیم یک متن را هوش مصنوعی نوشته است یا نه
پاسخ تند دکتر شریعتی به داریوش آشوری بخاطر تطهیر اسرائیل
وقتی ماشین‌ها یاد می‌گیرند احساس داشته باشند!
نوشتن مشق جلوی تلویزیون ممنوع
رضا پهلوی چه سودی برای اسرائیل دارد؟
بازی تمام شد آقای گروسی!
شکلاتی که راز شهادت فرمانده را فاش کرد
دین پاستلی؛ بیزینس میلیاردی
وقتی سهراب سپهری از نیویورک فرار کرد
پادزهری که مرتضی آوینی ندید
رسانه‌های آمریکایی در عمیق‌ترین بحران بی‌اعتمادی فرو رفتند
کنفرانس آلمان را با «مادری» تاخت زدم!
با این راه‌حل «دیسگرافیا» فراری می‌شود
مسلمان شدن کاپیتان ایتالیایی صمود در زندان صهیونیست‌ها
روباتی که با هکرها و دزدان خانه مقابله می‌کند
جهان علیه اسرائیل؛ آنچه سنوار می‌دانست
نسل جدید جنگنده‌های بدون خلبان وارد میدان می‌شوند
پاییز، فصل قصه‌های تازه برای سالمندان
سفیر، تاجر، جاسوس: زندگی پرماجرای سِر گور اوزلی در ایران
گیاهان گوشتخوار مغز ندارند؛ پس چگونه حشرات را با دقت بالا به دام می‌اندازند؟
غذاهای فوق فراوری شده با ما چه می‌کنند؟