«ماجد الحربی» نویسنده روزنامه «سبق» در یادداشتی نوشت: اجرای اجباری ثبت ورود و خروج معلمان و کارکنان مدارس در سعودی از طریق سامانه «حضوری»، باعث نارضایتی شده است.

«ماجد الحربی» نویسنده روزنامه «سبق» در یادداشتی نوشت، اجرای اجباری ثبت ورود و خروج معلمان و کارکنان مدارس در سعودی از طریق سامانه «حضوری»، ایشان را ملزم به حضور هفت‌ساعته در مدرسه کرده است و این موضوع به‌ویژه در مدارس ابتدایی که ساعت کاری کمتری دارد باعث نارضایتی شده است.

این روزنامه‌نگار عربستانی افزود، هنگامی که سامانه حضوری دچار اختلال می‌شود، معلمان موظف به ثبت تیکت پشتیبانی از طریق همان برنامه هستند و این در حالی است که در زمان اختلال، حتی امکان دسترسی به پشتیبانی نیز وجود ندارد و این اختلالات باعث اتلاف وقت و کاهش تمرکز معلمان می‌شود.

الحربی پیشنهاد داد، ثبت حضور در زمان اختلالات به‌صورت دستی بازگردد و مدیران مدارس اختیار داشته باشند برای معلمانی که زودتر تدریس‌شان تمام می‌شود، به‌ویژه در مناطق دور، اجازه خروج زودتر صادر کنند.

