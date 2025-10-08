آیین تجلیل از دبیران و فعالان کانون گردشگری در منطقه ۱۲ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، سید احمد علوی ضمن تبریک هفته گردشگری و هفته تهران گفت:شرکت تفریحی گردشگری میلاد تهران با رأی قاطع شورای شهر تجمیع شد تا فعالیتهای گردشگری در پایتخت از حالت پراکنده خارج شده و با سیاستگذاری واحد، مسیر توسعه را طی کندو بهطور رسمی به شرکت گردشگری تهران تبدیل شد.
وی افزود: این اقدام، نقطه عطفی در تاریخ بلدیه تهران محسوب میشود و پس از سالها بیثباتی در مدیریت گردشگری شهری، متولی مشخصی برای این حوزه تعیین شد که این تغییر ساختاری با حمایت شورای شهر و شهرداری تهران صورت گرفت و قرار است به عنوان یک مدل پایلوت در کلانشهرهای دیگر کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
این عضو شورا، اهمیت احیای هویت محلات، توجه به میراث فرهنگی و تأثیر روانی گردشگری بر حال خوب شهروندان را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به چالشهای گذشته در برنامهریزی شهری از جمله آلودگی هوا، ترافیک و تراکم نامتوازن، بازنگری در سیاستهای شهری را ضروری دانست.
سید احمد علوی با اشاره به تصمیم دکتر زاکانی شهردار تهران در زمینه برقیسازی حملونقل شهری، این اقدام را مصداقی از مسئولیتپذیری و تفاوت در رویکرد مدیریتی دانست.
آغاز فصل جدید گردشگری شهری تهران
امین توکلی زاده معاون اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران نیز در ادامه این مراسم گفت: از امروز، تکلیف ما در حوزه گردشگری بیش از گذشته سنگینتر شده است. دکتر آیینی، با دلسوزی و تعهد، مأموریتی را که بر عهده داشت بهدرستی به انجام رساند و حالا نوبت ما است که فکر کنیم گردشگری شهری در منظومه گردشگری کشور چه جایگاهی دارد و چگونه باید آن را تعریف کنیم.
وی افزود: این شهر، بافتی تاریخی و فرهنگی دارد که ذرهذرهاش میراثی است به امانت سپردهشده و وظیفه ماست که این میراث را نهتنها حفظ کنیم، بلکه آن را به زندگی شهری بازگردانیم و حفظ صرفِ بافت تاریخی کافی نیست؛ باید زیست شهری را در آن جاری کنیم و مردم با آن ارتباط برقرار کنند.
توکلی زاده اظهار کرد: در این دوره مدیریت شهری شاهد افتتاحهای پیدرپی خانههای تاریخی در منطقه ۱۲ و سایر مناطق بودیم که فقط نه پروژه عمرانی، بلکه الگوسازی فرهنگیاند برای اینکه چگونه میتوان میراث را به زندگی بازگرداند.
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: امروز دو نعمت بزرگ نصیبمان شده است: اول، تبدیل ساختار سازمانی به شرکت که این تغییر، ما را از بروکراسی به رقابت سوق میدهدو گردشگری باید خودش خودش را بچرخاند و این شدنی است؛ چرا که ایران، با این قدمت، این تاریخ، و این داشتههای میراثی، ظرفیت آن را دارد.
وی ادامه داد: دوم، باقیماندن گردشگری در حوزه فرهنگ که این تصمیم، شاید در ظاهر اداری باشد، اما در باطن، یک نگاه نظری و اندیشهای است و گردشگری در کشوری تاریخی مثل ایران، نه ابزار فرهنگی، بلکه خودِ فرهنگ است.
منطقه ۱۲؛ قلب تاریخی تهران در مسیر تحول گردشگری
محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲ نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته گردشگری و هفته تهران گفت: این منطقه با دارا بودن بیش از هزار خانه و بنای تاریخی ثبتشده و در شرف ثبت، و بافت متراکم تاریخی در محلاتی، چون امامزاده یحیی، سنگلج و عود لاجان، ظرفیت بینظیری برای توسعه گردشگری دارد.
وی با مقایسهی میان استان همدان با ۱۴۵۶ اثر تاریخی و منطقه ۱۲ تهران، تأکید کرد: این منطقه بهتنهایی گنجینهای از تاریخ، معماری و شهرسازی است و هر اقدام در حوزه گردشگری، بیشترین اثر را در این منطقه خواهد داشت.
محمد آیینی اظهار داشت: طرحی برای راهاندازی گردشگری خانوادگی از میدان فردوسی تا بازار تهران در دست اجراست که میتواند فضای فرهنگی و اجتماعی شهر را بهویژه برای خانوادههای مذهبی و متدین غنیتر کند.
وی از تلاشهای دکتر احمدی، حقوقدان و علاقهمند به میراث فرهنگی، در بازآفرینی خیابان فردوسی تهران تقدیر کرد وگفت: خیابانی که پیشتر با تعطیلی بیش از ۸۰ واحد صنفی مواجه بود، اکنون با پیگیریهای ایشان و همراهی بهرهبرداران، بیش از ۶۰ واحد آن بازگشایی شده است.
شهردار منطقه ۱۲ گفت: یکی از دستاوردهای مهم این حرکت، احیای خانهای تاریخی تحت عنوان «عمارت ملوکانه» در خیابان فردوسی است که بهعنوان یکی از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری منطقه ۱۲ شناخته میشود.
محمد آیینی با اشاره به دغدغههای دکتر زاکانی شهردار تهران، نسبت به احیای محلههای تاریخی مانند عودلاجان، امامزاده یحیی و سنگلج، گفت: گردشگری شهری باید بهعنوان وظیفهای جدی در مدیریت شهری تلقی شود.
در ادامه قاسمی رییس ستاد گرشگری شهر تهران گفت: در آستانه هفته گردشگری، شورای شهر تهران با تصویب دو طرح مهم، گام بلندی در مسیر ساماندهی و توسعه گردشگری پایتخت برداشت. بر اساس مصوبه شورای فرهنگی عمومی استان تهران در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، هفته فرهنگی تهران به رسمیت شناخته شد و ۱۴ مهر به عنوان "روز تهران" در تقویم رسمی کشور ثبت گردید.
وی افزود: همچنین شرکت تفریحی گردشگری میلاد تهران با رأی قاطع شورای شهر تجمیع و به شرکت گردشگری تهران تبدیل شد.
در پایان این مراسم از دبیران و فعالان حوزه گردشگری منطقه ۱۲ تجلیل و قدردانی شد.