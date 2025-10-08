وزیر راه و شهرسازی در پیامی خطاب به فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان این سازمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پیامی خطاب به سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به نقش سترگ نیروی انتظامی در ایجاد و تداوم «حس امنیت» برای آحاد ملت اشاره کرد و گفت: به پاس مجاهدت‌های شبانه‎ روزی پرسنل فداکار نیروی انتظامی در این مسیر پرافتخار؛ وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد در قالب تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه، گامی موثر برای تامین مسکن این عزیزان بردارد تا با خاطری آسوده تر از گذشته در تامین امنیت این مرز و بوم بکوشند.

در متن این پیام آمده است:

«سردار سرتیپ پاسدار برادر محمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

روز و هفته نیروی انتظامی را به جنابعالی، فرماندهان غیور، مدیران متعهد، کارکنان جهادی و خانواده‌های صبور و ایثارگر پلیس پرافتخار کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

در این برهه‌ حساس که با وجود آتش بس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران؛ سایه تهدیدهای ناجوانمردانه بین‌‎المللی از «فعال کردن مکانیسم ماشه» تا «اعمال تحریم‌های ظالمانه» ‎بر ایران اسلامی سنگینی می‌کند، این شما هستید که با سدّی استوار در برابر ناامنی‌های بالقوه، آرامش را به کانون خانواده‌های ایرانی هدیه می‌دهید و ثبات را در متن جامعه جاری می‌سازید.

نقش سترگ نیروی انتظامی در ایجاد و تداوم «حس امنیت» برای آحاد ملت، رسالت خطیری است که به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی می‌انجامد. سرمایه‌ای که ریشه در اعتماد متقابل مردم و قوای حافظ امنیت دارد و با گام‌های استوار، رفتار مسالمت‌آمیز و تعامل صمیمانه با شهروندان، تقویت و تحکیم می ‎گردد. نیروی انتظامی با مردمی‌ترین چهره خود، پناهگاه و پشتیبان جامعه است و «امنیت پایدار» را که زاییده‌ احترام به کرامت انسانی و پاسداشت حقوق شهروندی است؛ می آفریند. نیروی انتظامی در سایه‌ این رویکرد، نه تنها نگهبان نظم، که محافظ حرمت مردم نیز هست.

به پاس مجاهدت‌های شبانه روزی پرسنل فداکار نیروی انتظامی در این مسیر پرافتخار؛ وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد در قالب تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه، گامی موثر برای تامین مسکن این عزیزان بردارد تا با خاطری آسوده ‎تر از گذشته در تامین امنیت این مرز و بوم گام بردارند.

باشد که در پناه لطف پروردگار، ایران عزیزمان همواره در سایه‌سار امنیت و آرامشی که شما در برپایی آن می‌کوشید، استوار و سربلند بماند.»