باشگاه خبرنگاران جوان- اسلامی، یکی از مددجویان کمیته امداد شهرستان زرند، پس از ۱۰ سال تحت حمایت بودن، با بهره‌گیری از تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاوره‌های فنی، توانست مسیر توانمندسازی خود را با راه‌اندازی یک کارگاه تولیدی پیموده و اکنون علاوه بر استقلال مالی، زمینه اشتغال فرزندان خود را نیز فراهم کند.



این بانوی کارآفرین که سابقه ۱۰ ساله حمایت کمیته امداد را در کارنامه خود داشت، با راهنمایی‌های مستمر مددکار و کارشناس اشتغال و شرکت در دوره‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط و سپس دریافت تسهیلات اقدام به اجرای طرح تولید آب مقطر و آب رادیاتور کرده است.

آغاز تولید با ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات

وی در سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال از کمیته امداد شد و طرح تولید محصولات شیمیایی خودرو شامل آب مقطر، آب رادیاتور، شیشه‌شور و سایر مکمل‌ها را در شهرستان زرند راه‌اندازی کرد.

خانم اسلامی در این خصوص گفت: با کمک کمیته امداد و دریافت تسهیلات توانستم کسب و کار خودم را شروع کنم. خدا را شکر که حالا می‌توانم مستقل باشم و علاوه بر توانمندسازی خودم، زمینه اشتغال دو نفر از فرزندانم را نیز فراهم کرده‌ام.

این کارآفرین موفق زرندی که از درآمد حاصل از طرح خود اظهار رضایت کامل دارد، افزود: تولیدات ما خوشبختانه کیفیت مناسبی دارد و به شهرستان‌های مختلف ارسال می‌شود.

برنامه‌ریزی برای توسعه و اشتغال‌زایی بیشتر

خانم اسلامی در پایان سخنان خود، توسعه طرح را هدف بعدی خود اعلام کرد و بر لزوم حمایت‌های بیشتر برای گسترش واحد تولیدی تأکید کرد.

وی افزود: به دنبال توسعه طرح خود هستم. در صورت تامین اعتبار بیشتر و فراهم شدن امکانات لازم، می‌توانم واحد تولیدی را گسترش دهم و زمینه اشتغال افراد بیشتری را در منطقه فراهم کنم.



گفتنی است: موفقیت این بانوی زرندی نشان‌دهنده اثربخشی تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد در تبدیل مددجویان به کارآفرینان مولد و ایجاد پویایی اقتصادی در مناطق محروم است.

