باشگاه خبرنگاران جوان - لطف‌الله فروزنده در نشستی به میزبانی منطقه ۱۷ اظهار کرد: امروز مهمترین عنصر در جامعه امید آفرینی و تزریق امید است و ما با امید است که می‌توانیم با قدرت به کار ادامه دهیم و پیروز شویم. امروز جنگ روانی دشمن از همین نقطه است که امید را در جامعه ما حذف کند همان کاری که در سوریه شد، سوریه‌ای که می‌توانست در مقابل اسرائیل بایستد، اما نا امیدی سبب شد که هیچ مقاومتی نداشته باشند. دشمن در جنگ ۱۲ روزه هم امید بسته بود که مردم به خیابان‌ها بریزند، اما مردم فهیم ما به خوبی دریافتند که باید متحد باشند و از رهبری پیروی کنند و همین امر هم سبب پیروزی ما بود.

فروزنده در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت شهری در ۴ سال گذشته، گفت: در آغاز مدیریت شهری این دوره بودجه ما ۳۷ همت بود که تنها ۱۲ همت آن محقق شده بود و این در حالیست که سال گذشته بودجه ما ۲۳۰ همت بود که محقق شد. ما در این دوره ۶۰۰ همت منابع تولید کردیم و ۱۰۰ پروژه فرامنطقه‌ای به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: ۱۵۰۰ اتوبوس و ۱۸۰۹ اتوبوس برقی خریداری شده است. در حوزه مترو ما ۴۰ کیلومتر مترو احداث کردیم با ۲۱ ایستگاه، ۱۰۰۰ واگن برای ما در حال ساخت است که دو رام قطار تا بهمن ماه تحویل می‌شود. در حوزه تاکسیرانی نیز ما ۲۰۲۴ هزار تاکسی برقی وارد کردیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در ایجاد فضای سبز، گفت: در این ۴ سال ۷۶۰۰ هکتار درختکاری شده است، ۵۰ هزار هکتار کمربند سبز را به اتمام رساندیم، ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای از جمله ساصد، بام ری و پادگان ۰۶ نیز در حال احداث هستند. یکی از اقدامات بزرگ ما جایگزینی کارگران اتباع با کارگران ایرانی با حقوق و مزایای مطلوب بود که به سبب اتفاقات ناشی از جنگ خیلی از کارگران اتباع خارج شدند و ما توانستیم بلافاصله این نیرو‌ها را جایگزین کنیم و البته همچنان در حال جایگزینی هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۵۰۰ تجهیزات جدید پسماند و آتش نشانی وارد چرخه خدمات شده و ۵۵ میدان میوه و تره بار جدید در مناطق و محلات احداث شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در ۴ سال گذشته در حوزه عمرانی و تکمیل رینگ بزرگراهی تهران نیز اقدامات موثری صورت گرفته است، افزود: سه بزرگراه مهم شهر تهران شامل بزرگراه شهید شوشتری، ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه شهید بروجردی از پروژه‌های کلیدی این دوره محسوب می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از آنها به بهره‌برداری رسیده یا در آستانه افتتاح قرار دارند.

وی همچنین افزود: تقاطع‌های همسطح و غیر همسطح نیز در سطح شهر تهران اجرا شده که با تکمیل آن بالغ بر بیش از ۷۰۰ کیلومتر از پیمایش شهروندان کاهش پیدا می‌کند و سبب صرفه جویی یک میلیون لیتری سوخت برای شهروندان عزیز خواهد شد.

فروزنده افزود: در حوزه اجتماعی هم اقدامات بزرگی صورت گرفت؛ نظیر مهانی غدیر، طرح آرمان، قهرمان شهر، من شهردارم، نوسازی بیش از ۲۰۰ مسجد، ارتباط با معتمدین که آثار خوبی بر جای گذاشته است. خدمات اجتماعی و فرهنگی نیز با پوشش بیش از ۳۰۰ هزار نفر از طریق مدارس، مساجد و کانون‌ها، حمایت از فرهنگسرا‌ها و فعالیت‌های هنری و مهارتی نوجوانان، توسعه مراکز پزشکی، دندانپزشکی، ورزشی و خانه کشتی، ارتقاء یافته است. در کنار این اقدامات، تسهیل صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده، حمایت از توسعه مسکن ایمن و اشتغال‌زا و راه‌اندازی مرکز رباتیک منطقه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه شهرسازی به رغم همه موانع ما امروز شاهد رشد نوسازی در بافت‌های فرسوده هستیم. همچنین در حوزه حقوقی نیز ۱۰۰ همت احیای حقوق شهرداری صورت گرفته است.

فروزنده با اشاره به دغدغه معیشتی کارکنان شهرداری، از برنامه‌ریزی برای تسهیل در تأمین مسکن پرسنل شهرداری تهران خبر داد و گفت: مسکن از مهم‌ترین مطالبات کارکنان است و با پیگیری‌های مستمر دکتر زاکانی و همدلی مدیران، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گام‌های عملی در این زمینه باشیم.

وی در پایان اعلام کرد که خطوط جدید مترو، پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی همچنان با مشارکت مردم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت ادامه خواهد داشت و هدف از این اقدامات، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار منطقه است.

