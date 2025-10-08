معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای از جمله ساصد، بام ری و پادگان ۰۶ در حال احداث هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - لطف‌الله فروزنده در نشستی به میزبانی منطقه ۱۷ اظهار کرد: امروز مهمترین عنصر در جامعه امید آفرینی و تزریق امید است و ما با امید است که می‌توانیم با قدرت به کار ادامه دهیم و پیروز شویم. امروز جنگ روانی دشمن از همین نقطه است که امید را در جامعه ما حذف کند همان کاری که در سوریه شد، سوریه‌ای که می‌توانست در مقابل اسرائیل بایستد، اما نا امیدی سبب شد که هیچ مقاومتی نداشته باشند. دشمن در جنگ ۱۲ روزه هم امید بسته بود که مردم به خیابان‌ها بریزند، اما مردم فهیم ما به خوبی دریافتند که باید متحد باشند و از رهبری پیروی کنند و همین امر هم سبب پیروزی ما بود.

فروزنده در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد مدیریت شهری در ۴ سال گذشته، گفت: در آغاز مدیریت شهری این دوره بودجه ما ۳۷ همت بود که تنها ۱۲ همت آن محقق شده بود و این در حالیست که سال گذشته بودجه ما ۲۳۰ همت بود که محقق شد. ما در این دوره ۶۰۰ همت منابع تولید کردیم و ۱۰۰ پروژه فرامنطقه‌ای به سرانجام رسید.

وی ادامه داد: ۱۵۰۰ اتوبوس و ۱۸۰۹ اتوبوس برقی خریداری شده است. در حوزه مترو ما ۴۰ کیلومتر مترو احداث کردیم با ۲۱ ایستگاه، ۱۰۰۰ واگن برای ما در حال ساخت است که دو رام قطار تا بهمن ماه تحویل می‌شود. در حوزه تاکسیرانی نیز ما ۲۰۲۴ هزار تاکسی برقی وارد کردیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در ایجاد فضای سبز، گفت: در این ۴ سال ۷۶۰۰ هکتار درختکاری شده است، ۵۰ هزار هکتار کمربند سبز را به اتمام رساندیم، ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای از جمله ساصد، بام ری و پادگان ۰۶ نیز در حال احداث هستند. یکی از اقدامات بزرگ ما جایگزینی کارگران اتباع با کارگران ایرانی با حقوق و مزایای مطلوب بود که به سبب اتفاقات ناشی از جنگ خیلی از کارگران اتباع خارج شدند و ما توانستیم بلافاصله این نیرو‌ها را جایگزین کنیم و البته همچنان در حال جایگزینی هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۵۰۰ تجهیزات جدید پسماند و آتش نشانی وارد چرخه خدمات شده و ۵۵ میدان میوه و تره بار جدید در مناطق و محلات احداث شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در ۴ سال گذشته در حوزه عمرانی و تکمیل رینگ بزرگراهی تهران نیز اقدامات موثری صورت گرفته است، افزود: سه بزرگراه مهم شهر تهران شامل بزرگراه شهید شوشتری، ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه شهید بروجردی از پروژه‌های کلیدی این دوره محسوب می‌شوند که بخش قابل‌توجهی از آنها به بهره‌برداری رسیده یا در آستانه افتتاح قرار دارند.

وی همچنین افزود: تقاطع‌های همسطح و غیر همسطح نیز در سطح شهر تهران اجرا شده که با تکمیل آن بالغ بر بیش از ۷۰۰ کیلومتر از پیمایش شهروندان کاهش پیدا می‌کند و سبب صرفه جویی یک میلیون لیتری سوخت برای شهروندان عزیز خواهد شد.

فروزنده افزود: در حوزه اجتماعی هم اقدامات بزرگی صورت گرفت؛ نظیر مهانی غدیر، طرح آرمان، قهرمان شهر، من شهردارم، نوسازی بیش از ۲۰۰ مسجد، ارتباط با معتمدین که آثار خوبی بر جای گذاشته است. خدمات اجتماعی و فرهنگی نیز با پوشش بیش از ۳۰۰ هزار نفر از طریق مدارس، مساجد و کانون‌ها، حمایت از فرهنگسرا‌ها و فعالیت‌های هنری و مهارتی نوجوانان، توسعه مراکز پزشکی، دندانپزشکی، ورزشی و خانه کشتی، ارتقاء یافته است. در کنار این اقدامات، تسهیل صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده، حمایت از توسعه مسکن ایمن و اشتغال‌زا و راه‌اندازی مرکز رباتیک منطقه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه شهرسازی به رغم همه موانع ما امروز شاهد رشد نوسازی در بافت‌های فرسوده هستیم. همچنین در حوزه حقوقی نیز ۱۰۰ همت احیای حقوق شهرداری صورت گرفته است.

فروزنده با اشاره به دغدغه معیشتی کارکنان شهرداری، از برنامه‌ریزی برای تسهیل در تأمین مسکن پرسنل شهرداری تهران خبر داد و گفت: مسکن از مهم‌ترین مطالبات کارکنان است و با پیگیری‌های مستمر دکتر زاکانی و همدلی مدیران، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گام‌های عملی در این زمینه باشیم.

وی در پایان اعلام کرد که خطوط جدید مترو، پروژه‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی همچنان با مشارکت مردم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دولت ادامه خواهد داشت و هدف از این اقدامات، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار منطقه است.

منبع: شهرداری تهران

برچسب ها: شهرداری تهران ، احداث بوستان ، نوسازی بافت فرسوده
خبرهای مرتبط
شهردار منطقه ۱۸ پایتخت خبر داد؛
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
تهران صاحب متولی گردشگری شد
بزرگراه‌های تهران ایمن‌تر شد
رونمایی از سامانه جامع املاک شهرداری تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
حضرت مهدی (عج) :

من که زمین را از عدالت لبریز می کنم
چنان که از ستم آکنده است.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اگر واقعیت داشته باشه که محاله واقعیت داشته باشه خیلی هم خوبه و برای اکسیژن و محیط استراحت و تفریح تا تو این وضعیت افتضاح مملکت این مردم کمی ریلکس کنند فضای عمومی متعلق به خود مردم هست و باید برای خود همین مردم هزینه بشه ولی چشمم آب نمیخوره احمدی نژاد هم در زمان شهرداری و حتی ریاست جمهوری از این خبرهای خوب زیاد میداد ولی همش دروغ از آب دراومد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
بی سواد متوهم تهران آب دارد که بوستان درست میکنید
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
واقعا مااین مدیران راازکجا گیرمیاریم خدامیدانه
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
برید شهرستانها را اباد کنید بوستان درتهران چیه دیگه؟
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
شهرداری با چمن کاری و گلکاری زمینها تحرک رو از مردم گرفته و مردمو به هزار درد و مرض دچار کرده
۶
۱
پاسخ دادن
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید