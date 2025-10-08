دهمین دوره مسابقات دوی ماراتن کشوری با حضور بیش از ۶۰۰ دونده از سراسر ایران، فردا پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه در کلوت‌های جهانی شهداد برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ حجت ابراهیمی زاده مسئول اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهداد گفت: دهمین دوره رقابت‌های دوی ماراتن کشوری در دل طبیعت منحصر‌به‌فرد کویر لوت، فردا پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۷ به میزبانی استان کرمان آغاز خواهد شد. 

وی افزود: نقطه شروع این مسابقه، حوض نادر در میان کلوت‌های شهداد است؛ جایی که سکوت کویر، پذیرای گام‌های استوار دوندگان خواهد شد.

ابراهیمی زاده تصریح کرد: این رویداد ورزشی-گردشگری برای دهمین سال متوالی به همت آژانس گردشگری لوت و با مشارکت استانداری کرمان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بخشداری، شهرداری، آموزش‌وپرورش و دیگر نهاد‌های منطقه شهداد برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در این رقابت ۴۲ کیلومتری، بیش از ۶۰۰ دونده زن و مرد از نقاط مختلف کشور در میان کلوت‌های شگفت‌انگیز شهداد به رقابت می‌پردازند؛ مسیری که از نظر زیبایی طبیعی و شرایط خاص اقلیمی، یکی از خاص‌ترین مسیر‌های دوی ماراتن در کشور به‌شمار می‌رود.

ابراهیمی زاده افزود: تمهیدات لازم در زمینه‌های ایمنی، بهداشتی و رفاهی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا این رقابت در فضایی ایمن و حرفه‌ای برگزار شود.

برچسب ها: دوی ماراتن ، کلوت های شهداد
خبرهای مرتبط
پایان ماراتن ملی بیابان لوت در شهداد
حضور گردشگران داخلی و خارجی در کویر شهداد
دونده دوی ماراتن:
فدراسیون دو و میدانی با حضور صیامی از بلاتکلیفی خارج شد
برگزاری رقابت دوی ماراتن روی یخ! + فیلم
لغو ماراتن لندن/ احتمال برگزاری در مهرماه سال آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خبرنگاری که با بحران جانبازی همسرش دست و پنجه نرم می‌کند
آخرین اخبار
خبرنگاری که با بحران جانبازی همسرش دست و پنجه نرم می‌کند
از صدور بارنامه‌های صوری تا محکومیت ۳۸ میلیارد ریالی
کویر لوت شهداد میزبان دهمین دوی ماراتن کشوری شد
روایت بانوی کارآفرین زرندی که به خودکفایی رسید/آغاز تولید با ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات
جشنواره ملی نان کرمان، میزبان بیش از ۸۰۰ نفر از ۳۱ استان کشور
از گران‌فروشی تا سد معبر؛ بازار بم زیر ذره‌بین مسئولان قضایی و اجرایی