باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ حجت ابراهیمی زاده مسئول اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهداد گفت: دهمین دوره رقابت‌های دوی ماراتن کشوری در دل طبیعت منحصر‌به‌فرد کویر لوت، فردا پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۷ به میزبانی استان کرمان آغاز خواهد شد.

وی افزود: نقطه شروع این مسابقه، حوض نادر در میان کلوت‌های شهداد است؛ جایی که سکوت کویر، پذیرای گام‌های استوار دوندگان خواهد شد.

ابراهیمی زاده تصریح کرد: این رویداد ورزشی-گردشگری برای دهمین سال متوالی به همت آژانس گردشگری لوت و با مشارکت استانداری کرمان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بخشداری، شهرداری، آموزش‌وپرورش و دیگر نهاد‌های منطقه شهداد برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در این رقابت ۴۲ کیلومتری، بیش از ۶۰۰ دونده زن و مرد از نقاط مختلف کشور در میان کلوت‌های شگفت‌انگیز شهداد به رقابت می‌پردازند؛ مسیری که از نظر زیبایی طبیعی و شرایط خاص اقلیمی، یکی از خاص‌ترین مسیر‌های دوی ماراتن در کشور به‌شمار می‌رود.

ابراهیمی زاده افزود: تمهیدات لازم در زمینه‌های ایمنی، بهداشتی و رفاهی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا این رقابت در فضایی ایمن و حرفه‌ای برگزار شود.