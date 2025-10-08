باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- در همایش هم‌اندیشی توسعه حمایت اجتماعی از کودکان، میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات دولت در زمینه حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل پرداخت.

وی در سخنان خود ضمن اشاره به اهمیت موضوع کودکان بازمانده از تحصیل گفت: در جلسه‌ای که روز یکشنبه پس از سفر رئیس جمهور محترم به بندرعباس برگزار شد، آمار مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل به اطلاع ایشان رسید که باعث واکنش جدی رئیس جمهور و تاکید بر لزوم اقدامات موثر در این حوزه شد.

میدری افزود: در طول ده سال گذشته، به عنوان معاون رفاه اجتماعی، همراه با همکارانم از جمله خانم حکیم‌زاده و دکتر کاظمی، اقدامات مختلفی در حوزه کودکان بازمانده انجام داده‌ایم، اما اخیراً به دلیل مشکلاتی، نتوانستم پیگیری کامل داشته باشم. اکنون تصمیم گرفته‌ایم این اقدامات با نیروی بیشتری و سرعت بالاتری ادامه یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به آغاز پروژه‌ای نوآورانه توسط سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان کودکان اشاره کرد و گفت: این پروژه با استفاده از فناوری‌های دیجیتال، دسترسی اقشار مختلف کشور به خدمات تخصصی پزشکی را تسهیل کرده است. در این طرح، پزشکان عمومی مستقر در نقاط دورافتاده از طریق ارتباط اینترنتی با متخصصان استان‌ها و تهران همکاری می‌کنند و امکان بررسی تصاویر رادیولوژی به صورت آنلاین فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز شاهد افتتاح این طرح بودیم که به صورت آزمایشی در حوزه کودکان اجرا می‌شود و امید است که گامی مهم در جهت عدالت درمانی باشد.

میدری به فعالیت‌های انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی نیز اشاره کرد و گفت: در یک اقدام مهم، کودکان بازمانده از تحصیل به علت مشکلات ظاهری که مانع حضور آنان در مدرسه می‌شد، تحت جراحی‌های زیبایی قرار گرفتند. در یکی از این برنامه‌ها، ۲۶ کودک در یک روز عمل شدند که ان‌شاءالله با حمایت جراحان بیشتر، این برنامه گسترش خواهد یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار داشت: پس از سخنان دکتر کاظمی و قدردانی از پزشکان و جراحان حاضر، جلسات میزگردی با حضور اعضای دولت، دستیار رئیس جمهور و نمایندگان موسسات مردم نهاد برگزار خواهد شد تا جمع‌بندی نهایی ارائه و به تصویب دولت و شخص رئیس جمهور برسد.