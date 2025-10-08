رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه شکل داده‌ایم چراکه در شرایط فعلی ممکن است برخی ردیف‌ها گره‌گشایی از کار کشور نکند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت:کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل داده‌ایم تا در شرایط فعلی، به بررسی و مدیریت ردیف‌های بودجه‌ای بپردازیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که از گره‌گشایی در کار کشور جلوگیری کنیم و در صورت لزوم، رشد بودجه برخی ردیف‌ها را متوقف نماییم یا آن‌ها را ادغام کنیم. 

او بیان کرد: در این راستا، برخی از سازمان‌ها ممکن است به صورت موازی فعالیت کنند. ما چندین گزارش در مورد این اقدامات تهیه کرده‌ایم و این گزارش‌ها با شخص آقای رئیس‌جمهور در میان گذاشته شده است. ایشان نیز با جدیت در پی کوچک‌سازی دولت و حذف ردیف‌هایی هستند که جزو ماموریت‌های دولت نیست.

 

 

برچسب ها: سازمان برنامه ، اداری و استخدامی
