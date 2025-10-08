باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ در حیاط دولت به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد. صالحی درباره کنسرت همایون شجریان توضیح داد: همانطور که پیش از این هم گفتم، او در سفر است، این خانواده در این روزها عزادار هستند و به آنها تسلیت میگویم. طبیعی است که بعد از سفر او درباره اینکه برنامه چگونه و کجا برگزار شود، گفتوگو خواهیم کرد.
وزیر فرهنگ درباره برگزاری کنسرتهای مشترک بین ایران و کشورهای دیگر بیان کرد: این برنامهها همیشه بوده و یکی از محورهای گفتوگوهایی که خودم در سفر اخیر در اجلاس وزرای فرهنگ و با یونسکو و کشورهای مختلف داشتیم در اینباره بوده است.
او درباره ترخیص کاغذ وارداتی از بندر آستاراخان گفت: موضوع واردات کاغذ دنبال میشود. به همین دلیل جلساتی در دولت برگزار کردیم و هماهنگیهای لازم با مسئولان انجام شده است. محمولههای کاغذی هم که در بندر آستاراخان وجود دارد نیز با هماهنگیهای لازم با وزیر راه ترخیص خواهد شد تا مشکل کاغذ روزنامهها حل شود و امیدوارم تا هفته آینده اخبار خوبی در این زمینه اعلام کنیم.
وزیر فرهنگ درباره حواشی پیرامون برکناری یکی از معاونهای وزارت فرهنگ به علت اعطای مجوز به بعضی از فیلمهای ممنوع، توضیح داد: فکر نمی کنم اینگونه باشد. چون حوزه سازمان سینمایی فرایندی دارد و این گمانهزنیهایی است که بعضاً صورت گرفته و آن مسیر، روند خود را طی کرده بود.
صالحی با اشاره به اینکه برخی از فیلمهایی که در اسکار شرکت کردند، در ایران تولید نشده است، گفت: دریافت مجوز ساخت فیلم در ایران موجب شکلگیری فرآیندی میشود که بر اساس آن میتوانیم از ایران در اسکار شرکت کنیم. ایرانیان فعالی در کشورهای مختلف داریم که فیلم می سازنند و میتوانند با شرایطی که دارند در اسکار حضور پیدا کنند اما سه فیلمی که رفتند در روند فیلمهای ایرانی نبودند.