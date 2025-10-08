شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: با ورود تعداد ۶۰ دستگاه تاکسی به خطوط مختلف بخش حمل و نقل عمومی، روند خدمات رسانی به شهروندان این بخش از پایتخت سرعت بیشتری به خود گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با اشاره به این نکته که مدیریت شهری همگام و همسو با نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، برای بخش تاکسیرانی نیز برنامه ریزی دارد، اظهار داشت: در پی بررسی‌های میدانی مستمر صورت گرفته از میزان استفاده شهروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی بویژه تعداد ۱۳ خط تاکسیرانی فعال برای انجام سفر‌های درون شهری، ظرفیت موجود از تعداد ۴۰۰ دستگاه تاکسی به تعداد ۴۶۰ دستگاه تاکسی افزایش یافت تا مدت زمان این حجم از سفر‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: طی برنامه ریزی انجام شده، خطوط مترو نعمت آباد به مقاصد خیابان شهیدان آقائی، یافت آباد و میدان شهید رجائی، ایستگاه‌های شاد آباد، یافت آباد، شهرک ولیعصر (عج) و حسینی فردوس به میدان آزادی از این افزایش ظرفیت برخوردار شده و حجم قابل توجهی نیز از پیام‌های شهروندی به سامانه ۱۳۷ پلاس کاهش یافته است.

برچسب ها: حمل و نقل ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
تهران صاحب متولی گردشگری شد
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
بزرگراه‌های تهران ایمن‌تر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر به ایران برای قصاص برادر
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
تهران صاحب متولی گردشگری شد
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
آخرین اخبار
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
جنگ با استکبار را تا برافراشته شدن پرچم حق ادامه می‌دهیم
تهران صاحب متولی گردشگری شد
بزرگراه‌های تهران ایمن‌تر شد
دستگیری شکارچیان غیرمجاز در تهران
لزوم دوری والدین از تلاش برای قهرمان‌سازی فرزندان + فیلم
سالانه ۱۰۰ هزار شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی دریافت می‌شود
اجرای ویژه برنامه‌های هفته تهران در میدان آزادی
۵۰۰ تاکسیران به ناوگان تاکسیرانی پایتخت اضافه می‌شود
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا
سفر به ایران برای قصاص برادر
رونمایی از سامانه جامع املاک شهرداری تهران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌های پایتخت/ بزرگراه همت و حکیم تردد سنگین است
ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به سالمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
مشاهده و تصویربرداری از پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه
جزئیات تعریض خیابان پیروزی/ پارک جنگلی سرخه حصار ایمن‌ شد
اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه مطبوعات تهران معرفی شدند
ممنوع‌الورودی ناظران نهاد‌های امنیتی و نظارتی به مدیریت صندوق‌ها
ثبت‌نام پنجمین جشنواره ملی پژوهش‌های مهارت‌محور آغاز شد
تعیین تکلیف بازسازی خانه‌های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه در تهران