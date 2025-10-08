باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالوحید احدی - محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه، با اعلام این خبر اظهار داشت: این سفر در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور و بررسی زمینههای جدید برای گسترش روابط دوجانبه انجام میشود.
بهرامی با بیان اینکه افزایش سطح مبادلات اقتصادی و تقویت مناسبات کشاورزی از محورهای اصلی این نشست خواهد بود، افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بر گفتوگوهای سازنده و تداوم تعاملات با دولت افغانستان تأکید داشته است.
وی همچنین با اشاره به ابتکار منطقهای موسوم به «قالب مسکو» گفت: این سازوکار میتواند زمینهساز شکلگیری درک مشترک میان کشورهای منطقه در خصوص تحولات افغانستان باشد و در تقویت صلح و ثبات این کشور نقشآفرین باشد.
مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه در ادامه به موضوع اتباع خارجی مقیم ایران نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد حضور شهروندان خارجی در کشور به صورت قانونمند مدیریت شود. وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به سرزمین خود حمایت میکند.