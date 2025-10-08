اینستاگرام از برنامه‌ تازه این پلتفرم برای قدردانی از خالقان محتوای تأثیرگذار در سراسر جهان خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلتفرم ایستاگرام اعلام کرده که برای ۲۵ نفر از سازندگان منتخب محتوا در این پلتفرم جایزهای با نام The Ring (حلقه طلا) اهدا خواهد کرد. این شرکت اعلام کرده هدف از این جایزه، تجلیل از افرادی است که ؛ از خطر کردن نمیترسند، مرزها را میشکنند،فرهنگ را تغییر میدهند و با خلاقیتشان مردم را گرد هم میآورند.
هیات داوران جایزه حلقه طلایی
هیئت داوران این برنامه که ترکیبی از چهرههای سرشناس حوزههای مختلف هستند، عبارتند از از جمله «آدام موسری» مدیر اینستاگرام، «اسپایک لی» کارگردان مطرح، «مارک جیکوبز» طراح مد، «مارکز براونلی» یوتیوبر معروف، «یارا شهیدی» بازیگر و «پت مکگراث» چهره مشهور دنیای آرایش.
برندگان علاوه بر دریافت یک حلقه طلایی فیزیکی طراحیشده توسط طراح انگلیسی«گریس ویلز بونر»، یک حلقه طلایی دیجیتال نیز دور تصویر پروفایل خود خواهند داشت.
مزیت دیگر که برای برندگان در نظر گرفته این است که آنها میتوانند دکمه «لایک» اختصاصی برای پستهای خود طراحی کنند.
جایزه نقدی در کار نیست
با این حال، اینستاکرام هیچ پاداش مالی برای دریافتکنندگان در نظر نگرفته است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که شرکت مادر اینستاگرام، متا، طی سالهای اخیر برنامههای پرداخت نقدی به تولیدکنندگان محتوا را کاهش داده است. متا در سال ۲۰۲۳ پاداشهای مربوط به ویدئوهای Reels را متوقف و برنامههای همکاری در فروش و تبلیغات در پروفایل را نیز تعطیل کرد.
میزان قراردادهای برند با تولیدکنندگان محتوا در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، دادههای بانک آمریکا نشان میدهد همکاریهای تجاری در فضای مجازی بیش از گذشته میان تعداد محدودی از چهرههای شاخص متمرکز شده است.
اسکار بدون فرش قرمز
در چنین شرایطی، معرفی جایزهای نمادین بدون پاداش مالی، اقدامی متفاوت از سوی اینستاگرام به شمار میرود. به گفته این شرکت، این جایزه قرار است همان نقشی را برای خالقان محتوا داشته باشد که «اسکار» برای فعالان دنیای سینما دارد، با این تفاوت که خبری از مراسم رسمی یا فرش قرمز نخواهد بود.
منبع: همشهری آنلاین