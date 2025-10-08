باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات هی‌بال قهرمانی آسیا شامگاه سه شنبه در شهر اَمان پایتخت اردن برگزار شد و محمدعلی پردل ملی‌پوش شایسته کشورمان توانست با عملکردی درخشان، عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کند.

این ورزشکار استان فارسی با نتایج قاطع برابر حریفان خود از اردن، عراق و مغولستان به پیروزی رسید و در مرحله نیمه‌نهایی با برتری هفت بر ۲ مقابل احمد الاوغیلی از کشور میزبان به دیدار نهایی راه یافت.

وی در مسابقه فینال، در دیداری نزدیک و حساس برابر ساتیپ گولاتی از هند با نتیجه هفت بر ۲ مغلوب شد و بر سکوی دوم آسیا ایستاد.

این قهرمان کازرونی در دور مقدماتی نیز با اقتدار، بصیل الفصادی و خالد الفخوری از اردن را با نتیجه مشابه هفت بر صفر شکست داد ه بود و در مراحل بعدی نیز رضا مهدبن حسن از اردن و نماینده عراق را از پیش رو برداشت.

افتخارات پردل

محمدعلی پردل که از ملی‌پوشان باسابقه تیم ملی بیلیارد ایران به شمار می‌رود، پیش از این نیز در رشته پاکت بیلیارد، مدال‌های آسیایی را در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است.

معرفی رشته هی‌بال

رشته «هی‌بال» یکی از زیرمجموعه‌های ورزش بیلیارد است که با توپ‌های مشابه اسنوکر، اما با قوانین متفاوت برگزار می‌شود. در این رشته بازیکنان با سرعت عمل، دقت و تمرکز بالا تلاش می‌کنند توپ‌های هدف را با کمترین خطا در زمان مشخص وارد پاکت کنند. هی‌بال در سال‌های اخیر در آسیا توسعه چشمگیری یافته و ایران نیز برای نخستین‌بار در سطح قاره در این رشته صاحب مدال شد.