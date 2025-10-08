رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان از آغاز چهارمین جشنواره ملی رسانه ای بانوان حریم رسالت درگیلان خبرداد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سرهنگ مهدی پارسا، از آغاز چهارمین  جشنواره ملی و بین المللی  حریم رسالت در گیلان خبر داد و گفت : استقبال از این جشنواره در سطح ملی و بین المللی در سه دوره قبل مطلوب بود. 

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه ۵۴ درصد از جمعیت رسانه ای گیلان را بانوان تشکیل داده اند، گفت: لذا برپایی چنین جشنواره های انگیزه فعالیت بیشتر در حوزه رسانه و شناسایی بانوان فعال در حوزه های مختلف در جامعه را فراهم خواهد کرد.‌

وی به جشنواره حریم رسالت اشاره و تصریح کرد: این جشنواره در ۱۰ محور تعریف شده است. 

سرهنگ پارسا ادامه داد : زن خودباوری ، ایستادگی و اثربخشی، اجتماعی در امت سازی اسلامی، مقاومت ، شجاعت و ایستادگی زنان تمدن ساز، زنان اشتغال زایی‌، کار آفرینی و سرمایه گذاری برای تولید، حجاب ، عفاف و پوشش در گفتمان انقلاب اسلامی و هویت زن مسلمان، زن و رسانه، تبیین جایگاه باتوان در غرب اسلامی ، اولویت الزامات و بایدهای فردی و اجتماعی زن مسلمان ایرانی ، روایت سازی زنان در نبرد ۱۲ روزه رژیم منحوس صهیونیستی، روایت حضور زنان موفق در ایران و جهان اسلام، نقش زن در تحکیم بنیان خانواده چالش های جمعیتی،  فرزند آوری ، زن جامعه سازی زندگی شهری و سبک زندگی اسلامی ایرانی  از محورهای این جشنواره می باشد. 

وی افزود : کلیپ ، گزارش ویدیوئی،  موشن گرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری ، مصاحبه و تیتر از قالب های این جشنواره تعریف شده است. 

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه بخش ویژه این جشنواره جایزه ویژه معصومه است، گفت : علاقمند برای شرکت در این جشنواره تا ۵ آبان ماه امسال مهلت دارند تا آثارشان را به دبیر خانه این جشنواره ارسال کنند. 

پارسا افزود : اصحاب رسانه جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر به سایت این جشنواره   harimeresalat.com می توانند مراجعه کنند.

