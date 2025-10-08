باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، ضمن اعلام حمایت از جامعه عشایری و کشاورزان کشور، بر لزوم رعایت جنبههای قانونی، کارشناسی و نظر دستگاههای تخصصی ذیربط در هرگونه تصمیمگیری این سازمان تأکید کرد.
وی در این پیام، ویدئویی کوتاه از سخنان صریح خود درباره موضوع اصلاحات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی و امور عشایر را نیز منتشر کرده است و اعلام کرد: درست است که چابکسازی همواره مورد تاکید قوانین و از برنامههای مهم دولت است، اما سه معیار اصلی تشخیص این مهم؛ حکم قانون، نگاه کارشناسی و نظر دستگاههای تخصصی ذیربط است.
رفیعزاده ادامهداد: بر اساس سه معیار مذکور، نهتنها سازمان امور عشایر ایران حذف نمیشود بلکه باید قویتر هم بشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اصلاح ساختارها و تصمیمات اداری، صرفاً بر پایه نظرات کارشناسی دستگاههای تخصصی و در چارچوب قوانین و مقررات انجام خواهد شد.