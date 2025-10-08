معاون عملیات پلیس راهور پایتخت، از آغاز طرح ساماندهی و جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده و فرسوده از سطح معابر عمومی تهران از روز شنبه ۱۹ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان مؤمنی روز چهارشنبه در گفت‌وگویی عنوان کرد: معمولاً خودرو‌های رهاشده و فرسوده در مقابل مجتمع‌های مسکونی، اماکن تجاری و اداری پارک شده‌اند که علاوه بر ایجاد سد معبر، فضای شهری را اشغال و چهره شهر را نازیبا کرده است، برخی از این خودرو‌ها سال‌ها در محل باقی مانده‌اند، گرد و غبار گرفته‌اند و حتی لاستیک‌های آنها از بین رفته و در سطح آسفالت فرو رفته است.

وی خاطرنشان کرد: با موافقت مقام قضایی، این خودرو‌ها از سطح معابر جمع‌آوری خواهند شد و هدف از اجرای این طرح ۲ محور اصلی شامل نخست رفع سد معبر و دوم بهبود منظر و سیمای شهری است.

سرهنگ مومنی افزود: از روز شنبه عملیات جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در سطح شهر آغاز می‌شود و از مالکان این خودرو‌ها درخواست داریم تا در فرصت باقی‌مانده، نسبت به انتقال خودرو‌های خود چه با تعمیر و استفاده مجدد و فروش یا تحویل به مراکز اسقاط قدام کنند.

به گفته معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، در صورت انتقال خودرو‌ها توسط پلیس، هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی و پارکینگ بر عهده مالک خواهد بود و ترخیص خودرو نیز منوط به طی مراحل قانونی، از جمله پرداخت جریمه‌ها و مالیات‌های معوق است.

معاون عملیات پلیس راهور پایتخت همچنین از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده خودرو‌های رهاشده در سطح معابر، با شماره ۱۱۰ تماس گرفته و مشخصات و محل خودرو را اعلام تا مأموران پلیس در محل حاضر شده، پس از تنظیم صورتجلسه نسبت به انتقال آن به پارکینگ اقدام کنند.

وی تأکید کرد: هدف پلیس راهور از اجرای این طرح، احترام به مطالبات مردم، رفع مزاحمت‌های شهری و کمک به زیباسازی سیمای پایتخت است.

