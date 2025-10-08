باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مجتبی رومانی، رئیس بنیاد ایرانشناسی لرستان گفت: شناخت لرستان تنها به معنای مطالعهی یک استان نیست؛ بلکه لرستان بخشی از پیکرهی بزرگ تمدن ایرانی است و پژوهش در آن به شناخت ریشههای فرهنگی و تاریخی ملت ایران کمک میکند. لرستانشناسی در حقیقت، بازخوانی بخشی از هویت ملی ماست.
رومانی افزود: لرستان سرزمین تاریخ، فرهنگ و اصالت است. آثار مفرغی، سنگنگارهها، زبان و موسیقی غنی لرستان، آیینها و سنتهای دیرینهی مردم این خطه، همه بیانگر عمق تمدنی لرستان است. بنیاد ایرانشناسی لرستان تلاش دارد این گنجینهی فرهنگی را بهصورت علمی و مستند شناسایی، ثبت و معرفی کند.
رئیس بنیاد ایرانشناسی لرستان در ادامه با اشاره به اهمیت پاسداشت زبان و ادبیات لرستان گفت: زبان بومی از شاخههای اصیل زبانهای ایرانی است و پاسداشت آن به معنای پاسداشت بخشی از هویت زبانی ایران است. ما وظیفه داریم گویشها و ادبیات شفاهی مردم لرستان را گردآوری و مکتوب کنیم تا از فراموشی و دگرگونی نجات یابد.
وی همچنین نقش لرستانپژوهی در توسعهی منطقه را برجسته دانست و اظهار داشت: پژوهش دربارهی لرستان صرفاً در حوزهی تاریخ و فرهنگ خلاصه نمیشود؛ این پژوهشها میتوانند به شناخت بهتر ظرفیتهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی استان کمک کنند و مبنایی علمی برای برنامهریزی توسعهی پایدار باشند.
رومانی تأکید کرد: یکی از اهداف بنیاد ایرانشناسی لرستان مقابله با کلیشههای نادرست دربارهی مردم لرستان است. متأسفانه در برخی منابع یا رسانهها، تصویری ناقص از این قوم شریف ارائه شده است. پژوهشهای علمی و میدانی میتواند این نگاهها را اصلاح کرده و چهرهی واقعی، اصیل و فرهیختهی مردم لرستان را به جامعه معرفی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لرستانپژوهی تلاشی است برای حفظ میراث ناملموس، تقویت همبستگی ملی و پیوند فرهنگی میان اقوام ایرانی. امیدواریم با همکاری دانشگاهها، مراکز علمی و رسانهها، این مسیر پژوهشی گسترش یابد تا لرستان در جایگاه واقعی خود در ایرانشناسی بدرخشد.