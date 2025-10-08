باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، روز چهارشنبه در همایش «هم‌اندیشی برای توسعه حمایت اجتماعی از کودکان» با اشاره به چالش بازماندگی از تحصیل، گفت: مهم‌ترین دوره بازماندگی از تحصیل، دوره اول ابتدایی است و اولویت اصلی ما ورود تمامی کودکان ۶ ساله به چرخه تعلیم و تربیت است.

وی اظهار داشت که در میان کودکان ۶ ساله کشور حدود ۶۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل وجود دارد و مجموع بازماندگان دوره ابتدایی اول و دوم به ۱۵۰ هزار نفر می‌رسد. به گفته کاظمی، از یک میلیون بازمانده از تحصیل، حدود ۱۲ هزار نفر دانش‌آموزانی هستند که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند و این موضوع باعث اشکال در آمار‌های موجود شده است.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت تفکیک و تحلیل آمار بازماندگان از تحصیل در دوره‌های مختلف آموزشی گفت: شناسایی دقیق چرایی بازماندگی از تحصیل، گامی ضروری برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درست است.

کاظمی افزود: بیش از ۱۵۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی شناسایی شده‌اند که دلایل اصلی آن مهاجرت، مشکلات اقتصادی و فرهنگی، مشکلات جسمی و معلولیت و تصمیم خانواده‌ها است.

وی بازماندگی از تحصیل را یکی از دردناک‌ترین چالش‌های نظام تعلیم و تربیت خواند و تاکید کرد که آموزش حق طبیعی و بنیادین هر انسان است و محروم ماندن حتی یک کودک از این حق برای آموزش قابل قبول نیست.

وزیر آموزش و پرورش افزود: از مجموع کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی، حدود ۱۳۸ هزار نفر توسط مدیران مدارس پیگیری و با خانواده‌های آنها تماس گرفته شده است.

کاظمی همچنین به تدوین برنامه درسی ویژه برای کودکان کار و کودکانی که خارج از چرخه رسمی آموزش هستند اشاره کرد و گفت: این برنامه که به تصویب دولت رسیده است، امکان بهره‌مندی این کودکان از آموزش رسمی را فراهم می‌کند.

وی بر اهمیت مشارکت مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین آموزشی در حل مسئله بازماندگی از تحصیل تاکید و گفت: مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمی‌توانند تنها توسط دولت حل شوند و ائتلاف ملی با محوریت سازمان‌های مردم‌نهاد، کلید حل این معضل است.

کاظمی در پایان اظهار کرد که در دولت سیزدهم، دو راهبرد کلان بسط عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی با همکاری مردم و خیرین در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۷۷۰۰ پروژه آموزشی تعریف و آغاز شده که ۲۴۰۰ پروژه آن آماده بهره‌برداری است.