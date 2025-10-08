بیش از ۱۵۱ هزار کودک در مقطع ابتدایی بازمانده از تحصیل هستند؛ وزیر آموزش و پرورش خواستار همکاری همه‌جانبه برای رفع این چالش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، روز چهارشنبه در همایش «هم‌اندیشی برای توسعه حمایت اجتماعی از کودکان» با اشاره به چالش بازماندگی از تحصیل، گفت: مهم‌ترین دوره بازماندگی از تحصیل، دوره اول ابتدایی است و اولویت اصلی ما ورود تمامی کودکان ۶ ساله به چرخه تعلیم و تربیت است.

وی اظهار داشت که در میان کودکان ۶ ساله کشور حدود ۶۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل وجود دارد و مجموع بازماندگان دوره ابتدایی اول و دوم به ۱۵۰ هزار نفر می‌رسد. به گفته کاظمی، از یک میلیون بازمانده از تحصیل، حدود ۱۲ هزار نفر دانش‌آموزانی هستند که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند و این موضوع باعث اشکال در آمار‌های موجود شده است.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت تفکیک و تحلیل آمار بازماندگان از تحصیل در دوره‌های مختلف آموزشی گفت: شناسایی دقیق چرایی بازماندگی از تحصیل، گامی ضروری برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درست است.

کاظمی افزود: بیش از ۱۵۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی شناسایی شده‌اند که دلایل اصلی آن مهاجرت، مشکلات اقتصادی و فرهنگی، مشکلات جسمی و معلولیت و تصمیم خانواده‌ها است.

وی بازماندگی از تحصیل را یکی از دردناک‌ترین چالش‌های نظام تعلیم و تربیت خواند و تاکید کرد که آموزش حق طبیعی و بنیادین هر انسان است و محروم ماندن حتی یک کودک از این حق برای آموزش قابل قبول نیست.

وزیر آموزش و پرورش افزود: از مجموع کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی، حدود ۱۳۸ هزار نفر توسط مدیران مدارس پیگیری و با خانواده‌های آنها تماس گرفته شده است.

کاظمی همچنین به تدوین برنامه درسی ویژه برای کودکان کار و کودکانی که خارج از چرخه رسمی آموزش هستند اشاره کرد و گفت: این برنامه که به تصویب دولت رسیده است، امکان بهره‌مندی این کودکان از آموزش رسمی را فراهم می‌کند.

وی بر اهمیت مشارکت مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین آموزشی در حل مسئله بازماندگی از تحصیل تاکید و گفت: مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمی‌توانند تنها توسط دولت حل شوند و ائتلاف ملی با محوریت سازمان‌های مردم‌نهاد، کلید حل این معضل است.

کاظمی در پایان اظهار کرد که در دولت سیزدهم، دو راهبرد کلان بسط عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی با همکاری مردم و خیرین در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۷۷۰۰ پروژه آموزشی تعریف و آغاز شده که ۲۴۰۰ پروژه آن آماده بهره‌برداری است.

برچسب ها: آموزش و پرورش ، دانش آموزان بازمانده از تحصیل ، وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی
خبرهای مرتبط
حکایت چهار شغله بودن معلم‌های آمریکایی + فیلم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد؛
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
آغاز ثبت‌نام انتخابات انجمن اولیا و مربیان‌
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سندرومی به نام «موی اینشتین»
برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شدند
نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اعلام شد
عطاری‌ها حق ورود به درمان و فروش دارو‌های ترکیبی ندارند
یک میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل/ آمار نیاز جدی به تحلیل و راستی آزمایی دارد
اعلام نتایج بخش کتبی سیزدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی
طراحی و پیاده‌سازی نخستین پلتفرم هوشمند گردشگری سلامت
آینده فضاپیمای جونو در هاله‌ای از ابهام
پست فراتر از خدمت، بستری برای اقتصاد فناورانه
نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۴ هفته آینده اعلام می‌شود
آخرین اخبار
نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۴ هفته آینده اعلام می‌شود
یک میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل/ آمار نیاز جدی به تحلیل و راستی آزمایی دارد
پست فراتر از خدمت، بستری برای اقتصاد فناورانه
برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شدند
سندرومی به نام «موی اینشتین»
عطاری‌ها حق ورود به درمان و فروش دارو‌های ترکیبی ندارند
طراحی و پیاده‌سازی نخستین پلتفرم هوشمند گردشگری سلامت
اعلام نتایج بخش کتبی سیزدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی
آینده فضاپیمای جونو در هاله‌ای از ابهام
نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اعلام شد
قابلیت پیش‌بینی خطر زوال عقل از طریق شکل مغز چند سال قبل از ابتلا
سقوط شهاب سنگ بزرگ در سواحل اندونزی
گوشی جدید وان‌پلاس با قابلیت‌های عکاسی متمایز
ارتباط نگران‌کننده بین دوچرخه‌سواری و باروری مردان