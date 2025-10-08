شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام ازدواج یکی از محبوبترین تسهیلات بانکی است که راهکاری حمایتی برای زوجهای جوان است با مشکلات کمتری روانه خانه بخت شوند.
اما به تازگی زوجینی که اقدام به وام ازدواج کردند؛ با چالشهایی همراه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
وامهای ازدواج به حساب واریز کردند؛ ولی مدت ۲ ماه است که جلوی حساب بسته است یا مورد دیگر تیک پذیرش بانک خورده ولی۶ماه گذشته است. به من میگویند برو به شما اطلاع میدهیم. در سیستم بانک ثبت شده که وام گرفتیم؛ ولی۶ ماه گذشته هنوز زنگ نزدند؛ ضامن ببریم هر روز هم اخبار اعلام میکند؛ ایکس همت وام پرداخت شد در صورتی که فقط ثبت شده وهیچ بانکی پرداخت نمیکند. به ما میگوید سال بعد مراجعه کنید.