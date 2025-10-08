باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی-میدری وزیر تعاون کار و رفاه و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از بهترین چالش‌های حوزه حمایت از کودکان که وزارت رفاه در حال پیگیری آن است، ارتقاء دسترسی کودکان به خدمات درمانی تخصصی است.

وی با اشاره به آغاز مرحله آزمایشی پروژه‌ای نوین افزود: با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، تصاویر رادیولوژی کودکان در اقصی نقاط کشور به مراکز درمانی دارای متخصص منتقل می‌شود و پزشکان متخصص بر اساس این تصاویر، تشخیص و تجویز درمان را به پزشک معالج ارسال می‌کنند.

وی ادامه داد: این طرح که در بیمارستان فیاض‌بخش آغاز شده، به پزشکان عمومی در شهر‌های مختلف اجازه می‌دهد که ویزیت بیماران را انجام دهند و در تهران، متخصصین مشاوره‌های لازم را ارائه می‌دهند. این اقدام موجب کاهش هزینه‌های درمانی مردم و افزایش دسترسی به خدمات با کیفیت شده است.

وی همچنین به همکاری مشترک سازمان تأمین اجتماعی با وزارت آموزش و پرورش در حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: نظرات موسسات مردم‌نهاد جمع‌آوری شده و گزارش نهایی به دولت ارائه خواهد شد تا با رویکردی هم‌افزا، تعداد بازماندگان از تحصیل کاهش یابد.

وزیر تعاون با تأکید بر اینکه بسیاری از کودکان بازمانده به دلایلی مانند مهاجرت، معلولیت یا فوت ثبت نشده از چرخه آموزش خارج شده‌اند، افزود: تلاش ما این است که تمامی این کودکان، به ویژه آنهایی که دچار ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند، به مدرسه بازگردند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری نهاد‌های مختلف و حمایت دولت، بیشترین دستاورد‌ها در این حوزه حاصل شود.