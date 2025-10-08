مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد: ۲۸ خانه جوان جدید تا پایان ۱۴۰۴ افتتاح می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- ​روح‌الله اسدی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اعلام آمار‌های جدیدی از توسعه مراکز جوانان، بر تغییر رویکرد ماهیتی این فضا‌ها تأکید کرد و از هموار شدن راه برای ورود بخش خصوصی خبر داد.

​اسدی در تشریح وضعیت کنونی گفت: «هم‌اکنون ۹۳ خانه جوان فعال در ۲۶ استان کشور داریم و خوشحالیم که خبر افتتاح ۲۸ خانه جوان جدید از نود خانه در حال ساخت تا پایان سال ۱۴۰۴ را اعلام کنیم که به توسعه زیرساخت‌ها فرهنگی و اجتماعی جوانان کمک شایانی خواهد کرد.»

​خانه‌های جوان؛ فرصتی برای رشد و تصمیم‌سازی

​مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان هدف اصلی این مراکز را توانمندسازی و افزایش مشارکت نسل جوان دانست:

​ «خانه‌های جوان با هدف ایجاد فرصتی برای افزایش مهارت‌های فردی و اجتماعی و تقویت مشارکت جوانان در تصمیم‌سازی‌های محلی ایجاد شده است. جوانان می‌توانند با بهره‌گیری از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و کارآفرینانه، مسیر رشد و توسعه شخصی خود را هموار کنند. این فضا‌ها بستر مناسبی برای ایده‌پردازی نوآورانه در حوزه اجتماعی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند"

​پایان دوران ساختمان اداری و هیئت‌های ورزشی

​وی در ادامه با انتقاد از برخی کاربری‌های نامناسب، بر تعریف جدید این مراکز تأکید کرد:

​ «ما صراحتاً اعلام می‌کنیم که خانه جوان دیگر ساختمان اداری نیست و قرار نیست به دفتر هیئت‌های ورزشی تبدیل شود. متأسفانه در مقاطعی شاهد بودیم که برخی از این فضا‌ها به محلی برای فعالیت‌های غیرمرتبط با مأموریت‌های جوانان و حتی دفاتر هیئت‌های ورزشی تبدیل شده بودند. مأموریت اصلی ما حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان، و فراهم کردن بستر مشارکت، آموزش و توانمندسازی است. خانه جوان، خانه تحقق رؤیا‌های نسل فرداست.»

​دستورالعمل واگذاری و مشارکت بخش خصوصی

​اسدی در پایان از یک تحول نظارتی و توسعه‌ای مهم خبر داد: برای ساماندهی این وضعیت و توسعه پایدار، دستورالعمل نظارت و واگذاری خانه‌های جوان در حال تصویب است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. با تصویب و ابلاغ این دستورالعمل، راه برای ورود بخش خصوصی هموار می‌شود تا با جلب مشارکت‌های مردمی، این خانه‌ها به معنای واقعی کلمه، به پاتوق فرهنگی جوانان تبدیل شوند"

برچسب ها: جوانان ، خانه جوان
خبرهای مرتبط
جوان‌سازی سمن‌ها؛ مأموریت ویژه معاونت جوانان
مانعی به نام مهریه سنگین، سر راه زوج‌های جوان + فیلم
مسکنِ گران، جمعیتِ کم؛ سیاست فرزندآوری روی کاغذ مانده‌است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید