باشگاه خبرنگاران جوان- روحالله اسدی، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اعلام آمارهای جدیدی از توسعه مراکز جوانان، بر تغییر رویکرد ماهیتی این فضاها تأکید کرد و از هموار شدن راه برای ورود بخش خصوصی خبر داد.
اسدی در تشریح وضعیت کنونی گفت: «هماکنون ۹۳ خانه جوان فعال در ۲۶ استان کشور داریم و خوشحالیم که خبر افتتاح ۲۸ خانه جوان جدید از نود خانه در حال ساخت تا پایان سال ۱۴۰۴ را اعلام کنیم که به توسعه زیرساختها فرهنگی و اجتماعی جوانان کمک شایانی خواهد کرد.»
خانههای جوان؛ فرصتی برای رشد و تصمیمسازی
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان هدف اصلی این مراکز را توانمندسازی و افزایش مشارکت نسل جوان دانست:
«خانههای جوان با هدف ایجاد فرصتی برای افزایش مهارتهای فردی و اجتماعی و تقویت مشارکت جوانان در تصمیمسازیهای محلی ایجاد شده است. جوانان میتوانند با بهرهگیری از برنامههای آموزشی، فرهنگی و کارآفرینانه، مسیر رشد و توسعه شخصی خود را هموار کنند. این فضاها بستر مناسبی برای ایدهپردازی نوآورانه در حوزه اجتماعی و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی هستند"
پایان دوران ساختمان اداری و هیئتهای ورزشی
وی در ادامه با انتقاد از برخی کاربریهای نامناسب، بر تعریف جدید این مراکز تأکید کرد:
«ما صراحتاً اعلام میکنیم که خانه جوان دیگر ساختمان اداری نیست و قرار نیست به دفتر هیئتهای ورزشی تبدیل شود. متأسفانه در مقاطعی شاهد بودیم که برخی از این فضاها به محلی برای فعالیتهای غیرمرتبط با مأموریتهای جوانان و حتی دفاتر هیئتهای ورزشی تبدیل شده بودند. مأموریت اصلی ما حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان، و فراهم کردن بستر مشارکت، آموزش و توانمندسازی است. خانه جوان، خانه تحقق رؤیاهای نسل فرداست.»
دستورالعمل واگذاری و مشارکت بخش خصوصی
اسدی در پایان از یک تحول نظارتی و توسعهای مهم خبر داد: برای ساماندهی این وضعیت و توسعه پایدار، دستورالعمل نظارت و واگذاری خانههای جوان در حال تصویب است و بهزودی ابلاغ خواهد شد. با تصویب و ابلاغ این دستورالعمل، راه برای ورود بخش خصوصی هموار میشود تا با جلب مشارکتهای مردمی، این خانهها به معنای واقعی کلمه، به پاتوق فرهنگی جوانان تبدیل شوند"