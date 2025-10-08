باشگاه خبرنگاران جوان- مقامات افغانستان و ترکمنستان در دیداری در کابل بر تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ (ترکمنستان–افغانستان–پاکستان) و گسترش همکاری‌های اقتصادی و انرژی تأکید کردند. در این دیدار، عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان، با مراد آرتیکوف، رئیس پروژه بین‌المللی انتقال برق تاپ، و خواجه عوض اوف، سفیر ترکمنستان در افغانستان، گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت آب و انرژی حکومت طالبان، دو طرف بر اهمیت راهبردی این پروژه تأکید و درباره تسریع روند اجرایی آن بحث و تبادل نظر نمودند. منصور با بیان اینکه امارت اسلامی به اجرای کامل این پروژه متعهد است، اعلام کرد که نقشه‌راه پروژه تاپ بازنگری شده و پس از تأیید ریاست طالبان آماده امضا است.

از سوی دیگر، آرتیکوف نیز از همکاری‌های افغانستان قدردانی و از آمادگی کامل ترکمنستان و پاکستان برای آغاز مرحله اجرایی طرح خبر داد. وی افزود که اقدامات عملی در ترکمنستان و پاکستان در حال پیشرفت است.

به گفته مقامات افغان، اجرای این پروژه نه‌تنها زمینه تأمین انرژی پایدار و ارزان را برای کشورهای عضو فراهم می‌کند، بلکه موجب رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورهای مسیر خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی است که در داخل افغانستان برخی مراحل اداری و امنیتی هنوز نهایی نشده، اما وزارت آب و انرژی با طراحی نقشه جدید مسیر عبور پایه‌های برق و ایستگاه‌های فرعی در ولایت‌های هرات، فراه و قندهار در تلاش است تا مسیر عبور خط برق را نهایی کند.

پروژه انتقال برق تاپ یکی از طرح‌های بزرگ منطقه‌ای در حوزه انرژی است که قرار است برق ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان منتقل کند. این پروژه با هدف تقویت اتصال زیرساختی و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی طراحی شده و افغانستان با قرار گرفتن در مسیر آن، جایگاه مهمی در نقشه انرژی منطقه به دست می‌آورد.