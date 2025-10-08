باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مستند «چشمهای نگران، زخمهای منتظر»، به نویسندگی و کارگردانی علیرضا محمدی، روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در سالن شماره ۷ باغ کتاب تهران با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای بیماران پروانهای و فعالان حوزه درمان و حمایت اجتماعی به نمایش درآمد.
این مستند به روایت روزهای سخت بیماران و خانوادههای آنها در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران میپردازد. همچنین، تلاشهای بیوقفه خانهایبی در تأمین دارو، پانسمان و پشتیبانی درمانی و معیشتی در این روزها را به تصویر کشیده است.
دغدغهها و تلاشهای شبانهروزی برای حمایت از بیماران پروانهای
در ابتدای مراسم علیرضا محمدی، کارگردان مستند، با اشاره به دغدغههایش در روند تولید این اثر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همزمان با ساخت فیلم "حماسه پروانه"، نگرانی داشتم که فرزندان پروانهای کشورمان در شرایط جنگی دچار اضطراب شوند. اما با ورود به خانهایبی، شاهد تلاشی بیوقفه از سوی مدیران و پرسنل این مجموعه بودم که در کنار خانوادهها از بیماران مراقبت میکردند.
وی افزود: این وقایع باید ثبت و ماندگار شوند تا سازمانهای بزرگ و مدعی مردمداری بدانند که چشمانتظاری یک بیمار چه معنایی دارد و چگونه باید به آن پاسخ داد.
قدردانی از «والدین پروانهای» و اعضای خانهایبی
در ادامه، حجتالاسلام حمید هاشمی گلپایگانی، موسس و مدیرعامل خانهایبی، ضمن تقدیر از دستاندرکاران این مستند، تأکید کرد: از روز نخست تأسیس خانهایبی عهد کردیم که در کنار فرزندانمان باشیم. فرزندان پروانهای ما برکت زندگی ما هستند وایبی نه معلولیت است و نه محدودیت.
هاشمی گلپایگانی در ادامه افزود: چهار سال است که در دادگاهها پیگیر حقوق بیماران خود هستیم و نخستین حکم مطلوب در این مسیر صادر شده است. ما بودجه دولتی نداریم و با حمایت مردم فعالیت میکنیم.
ضرورت پرداختن به نقش مادران پروانهای
وی همچنین با اشاره به نقش مادران پروانهای در نگهداری و حمایت از فرزندانشان گفت: در روزهای گذشته از آقای دکتر محمدی خواستم مستندی اختصاصی درباره مادران پروانهای ساخته شود. مادرانی که همچون شمع در کنار فرزندانشان آب میشوند تا آرامش و آسایش آنها تأمین شود.
در پایان مراسم، مستند «چشمهای نگران، زخمهای منتظر»، به مدت ۵۰ دقیقه برای حاضران به نمایش درآمد و با استقبال گرم آنها مواجه شد.