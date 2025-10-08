طبق گزارش شرکت اطلاعات مالی و رسانه‌ای بلومبرگ، مهاجم تیم ملی پرتغال به اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاخص میلیاردر‌های بلومبرگ، که ثروتمندترین افراد جهان را بر اساس دارایی خالص آنها ردیابی می‌کند، برای اولین بار ثروت مهاجم ۴۰ ساله پرتغال و النصر را برآورد کرده است.

این ارزیابی، درآمد شغلی، سرمایه‌گذاری‌ها و تبلیغات را در نظر می‌گیرد و بر اساس آن دارایی خالص رونالدو یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است.

بر اساس این گزارش، او بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ بیش از ۵۵۰ میلیون دلارحقوق دریافت کرده و درآمد گزارش‌شده او را از طریق قرارداد‌ها و اسپانسرشیپ، از جمله قرارداد ۱۰ ساله با نایک به ارزش تقریباً ۱۸ میلیون دلار در سال است.

رونالدو پس از پیوستن به النصر در سال ۲۰۲۲ با حقوق سالانه ۱۷۷ میلیون پوند، به پردرآمدترین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شد.

قرارداد او در ژوئن ۲۰۲۵ به پایان رسید، اما او یک قرارداد دو ساله جدید که گفته می‌شود بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارزش دارد، امضا کرد تا ۴۲ سالگی در عربستان ماندگار شود.

رونالدو ، بازیکن فوتبال
