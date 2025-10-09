باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی-نخستین دورهمی سلسله نشستهای «روایت شهر» عصر امروز در تهران با هدف تقویت گفتمان هویتمحور و تجلیل از تلاشهای اصحاب رسانه برگزار شد و در این مراسم، «کانون خبرنگاران شهر تهران» بهصورت رسمی رونمایی گردید.
محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، با اشاره به روایت جدید از شهر تهران گفت: امروز تهران روایت متفاوتی پیدا کرده و شناسنامه تازهای برای خود ساخته است. تهران پایتخت ایران با قدمتی بیش از ۲۶۰ سال، پر از افتخار است و باید در مورد این موضوعات به شکل جدیتری صحبت کرد.
او افزود: در سالهای اخیر بیش از ۷۰۰ شکایت علیه جمهوری اسلامی در دادگاهها ثبت شده که نشاندهنده مشکلاتی در لایههای مختلف است. متأسفانه در برخی موارد قوانین زیر پا گذاشته شده و فضای ناهنجاری در افکار عمومی ایجاد شده است.
توکلیزاده با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای تحریف واقعیتها گفت: آنها تاکنون پنج مستند بلند از زاویه دید خود ساختهاند و در جعل تاریخ و مظلومنمایی سابقهای طولانی دارند. روایت درست و قهرمانانه این نبرد میتواند بهتدریج نشان دهد ملت ایران در کجای تاریخ ایستادهاند.
توکلیزاده با بیان اینکه روایت نبرد قهرمانانه ملت ایران باید به درستی بازگو شود، گفت: مقام معظم رهبری نیز این موضوع را بهدرستی «قهرمانانه» توصیف کردهاند و این روایت کمک میکند تا جایگاه ملت ایران در تاریخ و آینده جهان مشخص شود.
وی درباره تصور نادرست قحطی و غارت در تهران پس از جنگ افزود: تصویر قفسههای خالی فروشگاهها که در رسانهها منتشر شد، اشتباه است. مردم تهران به اندازه نیاز خود خرید میکردند و هیچگاه فروشگاهها خالی نشدند. فرهنگ مردم ما با این رفتار عجین شده و هیچ صحنهای از غارت یا قحطی واقعی وجود نداشت.
معاون شهرداری تهران همچنین به ایثار و همبستگی مردم در دوران سخت جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم آوارگی و هجرت را تحمل کردند و از تهران به شهرهای شمالی کشور رفتند. مردم این مناطق با گشادهرویی و مهماننوازی خود، پذیرای هموطنانشان بودند و این صحنههای زیبا، نمایانگر فرهنگ هزاران ساله ماست.
توکلیزاده در پایان از تلاشهای اصحاب رسانه و خدمتگزاران شهر تشکر کرد و گفت: امیدوارم همه با هم در کنار یکدیگر، تهران را شهری دوستداشتنیتر بسازیم.