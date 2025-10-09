\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0632\u0645\u0632\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0647\u060c \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646\u0648\u06cc \u0627\u0633\u062a\u06cc\u0636\u0627\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0645\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0644\u06cc\u0642 \u06a9\u0627\u0644\u0627\u0628\u0631\u06af\u060c \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0645\u200c\u0627\u0644\u0634\u06cc\u062e \u0648 \u062c\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0641\u062c\u0631 \u0627\u0632 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0