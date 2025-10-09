باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - وقتی کار و تلاش کشاورز دست به دست هم می‌دهند تا نیاز دام‌های منطقه را تأمین کنند؛ پیش از آن که سرمای پاییز برسد، صدای ماشین‌های برداشت در مزارع ذرت علوفه ای شهرستان سربیشه طنین انداز می‌شود.

یکی از کشاورزان سربیشه‌ای می‌گوید: ۲ هکتار از اراضی خود را به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص داده‌ام که برای دام‌های خودمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیژن پور رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: درجه تحمل ذرت علوفه‌ای ۲ درجه است و دمای پایین‌تر از آن سبب سرمازدگی مزارع می‌شود.

او افزود: در شهرستان سربیشه نیمه تیر ماه کشت ذرت علوفه‌ای آغاز می‌شود و نیمه مهر ماه برداشت آن آغاز می‌شود.

بیشتر بخوانید

محمدی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: ۱۰۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت ذرت علوفه‌ای قرار دارد.

او افزود: پیش بینی می‌شود از این میزان سطح زیر کشت ۴ هزار تن ذرت علوفه‌ای تازه برداشت شود.

محمدی بیان کرد: عملیات برداشت در این شهرستان با ۳ دستگاه چاپر پشت تراکتوری و یک دستگاه چاپر خودکششی انجام می‌شود.

پس از برداشت ذرت علوفه‌ای، مقداری از آن توسط دستگاه‌های مکانیزه برای زمستان گذرانی دام‌ها بسته بندی می‌شود و مقداری از آن هم به صورت تازه راهی دامداری‌ها می‌شود.

۲۳ کشاورز در این شهرستان در حوزه کشت ذرت علوفه‌ای فعال هستند.

در روز‌هایی که خشکسالی و کمبود علوفه دامداران را با چالش مواجه کرده، برداشت ذرت علوفه‌ای گامی موثر در تأمین علوفه و حفظ چرخه تولید است.