حماس دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه را اعلام کرد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در این بیانیه‌، اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام می‎‌کند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب‌نشینی اشغالگران، ورود کمک‌ها و تبادل اسرا است.