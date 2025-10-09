باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حماس دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه را اعلام کرد + فیلم

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در این بیانیه‌، اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام می‎‌کند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب‌نشینی اشغالگران، ورود کمک‌ها و تبادل اسرا است.

 

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
خب پس این جنگ دوساله و طوفان الاقصی تون چی شد فقط میخواستد ۱۵۰ هزار انسان های بیگناه را به کشتن بدهید ؟ شهر به اون زیبایی را تلی از خاک کنندکاری که آخرش معلوم میشه چی میشه درست نبود انجام بشود مگر اینکه چند کشور را همزمان با خودشان همراه میکردند تا اسرائیل را یک دفعی از پا در بیارند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
چرا نمیخواهید بفهمید که چرا 7 اکتبر القصی رخ داد
اگر 7 اکتبر اتفاق نمیافتاد .با معاهده ابراهام ِکشور فلیسطینی بفراموشی سپرده میشد و قرار بود با کمک هند
حتی خلیج فارس را هم دور بزنند و از اهمیت وطن ما هم کاسته بشه ..چرندیات کانالهای فارسی زبان صهیونیستی را دنبال نکن