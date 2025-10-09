فرمانده انتظامی شهرستان خوسف از کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ حسینی فرمانده انتظامی شهرستان خوسف گفت: مأموران انتظامی شهرستان خوسف هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلی تانکر دار مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از تریلی و مدارک موجود، مقدار ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

بیشتر بخوانید

سرهنگ حسینی اظهار کرد: مأموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خوسف بیان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان خواست که به منظور مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

برچسب ها: سوخت قاچاق ، فرآورده نفتی
خبرهای مرتبط
کشف ۳۸۸ میلیارد تومان کالای قاچاق و توقیف بیش از ۹۹۰ خودروی شوتی
۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در توقیف پلیس
۲ فوتی در واژگونی خودروی تارا در جاده بیرجند - خور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در توقیف پلیس
آخرین اخبار
۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در توقیف پلیس
فرونشست زمین؛ زنگ خطر خاموش خراسان جنوبی/ راهکار چیست؟