فرمانده انتظامی شهرستان خوسف از کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ حسینی فرمانده انتظامی شهرستان خوسف گفت: مأموران انتظامی شهرستان خوسف هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلی تانکر دار مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از تریلی و مدارک موجود، مقدار ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

سرهنگ حسینی اظهار کرد: مأموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خوسف بیان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان خواست که به منظور مشارکت در این امر هر گونه اخبار و اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.