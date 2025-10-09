باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پاییز رویایی لرستان فرصتی برای لذت بردن از زیبایی های زرد طبیعت است و فرصتی برای طبیعت دوستان فراهم می کند.با برخی از مهمترین و زیباترین نقاط تفریحی لرستان در فصل پاییز آشنا شوید.
آبشار نوژیان
بلندترین آبشار لرستان با ارتفاع ۹۵ متر است که در جاده خرمآباد به سپیددشت واقع شده و در فصل پاییز با پوشش گیاهی سرسبز و رنگهای پاییزی، منظرهای شگفتانگیز ایجاد میکند.
آبشار بیشه
آبشاری دو طبقه در نزدیکی ایستگاه راهآهن بیشه، با صدای دلانگیز آب و محیطی آرامشبخش، مقصدی محبوب برای طبیعتگردان در پاییز است.
دره خزینه
به عنوان «گرند کانیون ایران» شناخته میشود؛ درهای عمیق با دیوارههای سنگی و رودخانه سیمره که در فصل پاییز با رنگهای گرم برگها، منظرهای بینظیر ارائه میدهد.
تنگه شیرز
تنگهای با دیوارههای سنگی عظیم و پوشش گیاهی خاص که در پاییز با رنگهای متنوع برگها، فضایی رویایی ایجاد میکند.
دریاچه کیو
دریاچهای با آبهای زلال و محیطی آرامشبخش در خرمآباد که در پاییز با برگهای رنگارنگ اطراف، فضایی دلنشین برای گردشگران فراهم میکند.
پاییز در لرستان، فرصتی عالی برای تجربه طبیعتی بکر و مناظری خیرهکننده است.