پاییز در لرستان، با رنگ‌های گرم و طبیعتی دل‌انگیز، فرصتی بی‌نظیر برای سفر و لذت بردن از مناظر طبیعی و تاریخی این استان فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پاییز رویایی لرستان فرصتی برای لذت بردن از زیبایی های زرد طبیعت است و فرصتی برای طبیعت دوستان فراهم می کند.با برخی از مهم‌ترین و زیباترین نقاط تفریحی لرستان در فصل پاییز آشنا شوید.

آبشار نوژیان

بلندترین آبشار لرستان با ارتفاع ۹۵ متر است که در جاده خرم‌آباد به سپیددشت واقع شده و در فصل پاییز با پوشش گیاهی سرسبز و رنگ‌های پاییزی، منظره‌ای شگفت‌انگیز ایجاد می‌کند.  

لحظه‌های طلایی پاییز در دل طبیعت لرستان

آبشار بیشه

آبشاری دو طبقه در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن بیشه، با صدای دل‌انگیز آب و محیطی آرامش‌بخش، مقصدی محبوب برای طبیعت‌گردان در پاییز است.  

دره خزینه

به عنوان «گرند کانیون ایران» شناخته می‌شود؛ دره‌ای عمیق با دیواره‌های سنگی و رودخانه سیمره که در فصل پاییز با رنگ‌های گرم برگ‌ها، منظره‌ای بی‌نظیر ارائه می‌دهد.

تنگه شیرز

تنگه‌ای با دیواره‌های سنگی عظیم و پوشش گیاهی خاص که در پاییز با رنگ‌های متنوع برگ‌ها، فضایی رویایی ایجاد می‌کند.

دریاچه کیو

دریاچه‌ای با آب‌های زلال و محیطی آرامش‌بخش در خرم‌آباد که در پاییز با برگ‌های رنگارنگ اطراف، فضایی دل‌نشین برای گردشگران فراهم می‌کند.  

پاییز در لرستان، فرصتی عالی برای تجربه طبیعتی بکر و مناظری خیره‌کننده است.

