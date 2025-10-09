رییس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه نماز با اخلاص انسان را تربیت می کند، گفت: نماز و توجه به آن از آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و دیگر مفاسد پیشگیری می کند‌.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ حجت الاسلام محسن قرائتی ، رییس ستاد اقامه نماز کشور در سی و دومین  اجلاس سراسری نماز در رشت گفت : اقامه نماز در اول وقت  مورد توجه قرار گیرد.

رییس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه آموزش و پرورش نقش مهمی در نهادینه شدن فرهنگ نماز در جامعه دارد، گفت : طلاب و مساجد با تعداد بالا در کشور است لذا باید همگان در اقامه اول وقت کوشا باشند.‌

وی با اشاره به اینکه امکانات بیشتر باشد مسئولیت نیز بیشتر است، یک مدیر خوب باید توجه کند که از این امکانات چگونه بهره گرفته می شود،   تصریح کرد:  اقامه نماز جماعت در مدارس و مراکز فرهنگی مورد توجه قرار گیرد .


حجت الاسلام قرائتی با اشاره به اینکه کتاب های نماز در کشو وجود دارد مطالعه این کتاب ها در جامعه ترویج شود،  تصریح کرد :  نماز باعث کاهش خطرات و مفاسد اجتماعی می شود.‌

رییس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه امروز روحانیون وظایف خطیری برعهده دارند ، خاطر نشان کرد:ظاهر آراسته پیش نماز برای تشویق نماز گزاران حائز اهمیت است. 

وی با اشاره به اینکه اقامه نماز با اخلاص انسان را تربیت می کند، اظهار داشت: نماز و توجه به آن از آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و دیگر مفاسد پیشگیری می کند‌. 

 

برچسب ها: نماز ، اسیب های اجتماعی
معاون استاندار خراسان رضوی :
پرداختن به پدیده طلاق در اولویت قرار دارد
مسائل احساسی یکی از علت های اساسی طلاق است
گزارش/
کاهش آسیب‌های اجتماعی در گرو افزایش نظارت بر عملکرد سمن ها/ به نام کودکان کار، به کام مدیران برخی خیریه‌ها
نماز با اخلاص، انسان را تربیت و از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می کند
