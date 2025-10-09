رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران گفت: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت عادی و روان است در معابر خلوت صبحگاهی، حرکت خودرو‌ها به آسانی انجام پذیرفت و، اما پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در ادامه افزود:رانندگان از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد نمایند؛ چرا که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است؛ یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی را به دنبال خواهد داشت. سلامتی بزرگ‌ترین نعمتی است که خداوند متعال به انسان عطا کرده است؛ بنابراین نباید با کمی غفلت در رانندگی و عدم رعایت اصول ایمنی ترافیک؛ آن را به مخاطره بیاندازیم.

سرهنگ شریفی با بیان کردن این موضوع مهم که از سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری شود؛ گفت: سرعت غیر مجاز و عبور از دیگر خودرو‌ها های متحرک در مکان‌های غیر ایمن، یکی دیگر از عوامل عمده در بروز تصادفات می‌باشد؛ این عامل نیز مانند عامل سرعت غیر مجاز، علاوه بر خطر انداختن ایمنی خود راننده، سلامتی سایر کاربران ترافیک را نیز به خطر می‌اندازد. با سبقت گرفتن‌های غیر مجاز علاوه بر افزایش احتمال وقوع تصادف، تجاوز و ورود به حریم قانونی و حقوقی دیگران نیز محسوب می‌شود.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر تردد کنید.

منبع: مهر

برچسب ها: پلیس راهنمایی و رانندگی ، ترافیک
خبرهای مرتبط
انسداد موقت مسیر غرب به شرق بزرگراه ارتش
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
ساخت راه‌های جدید برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت؛ پیش بینی ترافیک عصرگاهی
کشور‌های منطقه به اسم منافع ملی خودشان مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند
کیفیت هوای تهران در شرایط نارنجی
بازگرداندن یک بهله عقاب طلایی در شهریار به طبیعت پس از درمان
نخستین دورهمی «روایت شهر» برگزار شد/ رونمایی رسمی از کانون خبرنگاران تهران
تشدید کنترل ناوگان مسافربری در سراسر محور‌های مواصلاتی کشور/ اتوبوس‌های متخلف توقیف و جریمه شدند
آخرین اخبار
تشدید کنترل ناوگان مسافربری در سراسر محور‌های مواصلاتی کشور/ اتوبوس‌های متخلف توقیف و جریمه شدند
نخستین دورهمی «روایت شهر» برگزار شد/ رونمایی رسمی از کانون خبرنگاران تهران
بازگرداندن یک بهله عقاب طلایی در شهریار به طبیعت پس از درمان
کشور‌های منطقه به اسم منافع ملی خودشان مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی سکوت کرده‌اند
تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت؛ پیش بینی ترافیک عصرگاهی
کیفیت هوای تهران در شرایط نارنجی
سرهنگ طریقت رئیس پلیس راهور منطقه ۴ شد
نمایش مستند «چشم‌های نگران، زخم‌های منتظر»/ روایت روزهای سخت بیماران پروانه‌ای در جنگ ۱۲ روزه
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است