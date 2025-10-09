باشگاه خبرنگاران جوان - سیدستار هاشمی امروز(پنجشنبه ۱۷ مهر) در مراسم بزرگداشت روز جهانی پست که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: اگر به گذشته نگاهی داشته باشیم به گذشته‌ای نه چندان دور، پست نامه ها را در شرایطی جابجا می‌کرد که همه پیام آور امید بود و در بستری حاکی از اعتماد شکل می‌گرفت.

وقتی صحبت از کیفیت می کنیم الزاماتی دارد که توجه ویژه به بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان را دنبال می کنیم.

وی افزود: با پیدایش تلگرام شاید تصور اولیه این بود که رفته رفته نقش و جایگاه پست کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود و با وجود پست الکترونیک موسوم به ایمیل، این مسیر به گونه‌ای پیش‌بینی می‌شد که شاید دیگر نیازی به پست و پیام نباشد، اما صنعت پست رفته رفته مسیر رشد و توسعه را در پیش گرفت و امروز یکی از محورها و ارکان توانمندساز اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک مجموعه شرکت ملی پست است.

هاشمی گفت: امروز همکاری مشترک پست با شرکت های دانش بنیان رقم خورده و آماده حمایت از بخش خصوصی هستیم تا با همراهی و هم افزایی یکدیگر بتوانیم رضایت هر چه بیشتر مردم را به ارمغان بیاوریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از الزامات بهبود کیفیت خدمات، توجه ویژه به بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی با اشاره به تاکید معاون اول رییس جمهور بر نقش کلیدی همکاری مشترک بخش خصوصی و شرکت‌های فناوری در اجرای پروژه «تجزیه هوشمند مبادلات پستی»، اظهار کرد: طرحی که با محوریت هوشمندسازی و نوآوری در کنار حمایت عملی دولت از فعالان این حوزه در حال اجراست.

هاشمی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، به‌عنوان بخشی از الزامات ارائه خدمات کیفی مورد توجه بوده و هدف اصلی آن، ارتقای بهره‌وری و کیفیت خدمات است.

وی گفت: در اقدامی جدید، شرکت ملی پست پس از ارائه خدمت، به‌صورت تصادفی با برخی مشتریان تماس گرفته و نظر آنان را در خصوص کیفیت خدمات جویا می‌شود؛ کاری که به گفته مسئولان «کمتر سابقه داشته» و به‌عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و متفاوت این مجموعه شناخته می‌شود.

به گفته وی، این تحولات، به باور مدیریت شرکت ملی پست، گامی مهم در مسیر جلب رضایت حداکثری شهروندان و نشان‌دهنده تعهد جدی دولت چهاردهم به بهبود تجربه مشتریان محسوب می‌شود.

پیشرفت ها در بعضی از شاخص‌های اطلاعات مکانی در دولت چهاردهم چند صد درصد است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کیفی سازی خدمات در بخش پست گفت: با تدابیری که همکاران داشته اند تماس با مشتریان شرکت پست بعد از ارائه خدمت شکل گرفته و از مردم سئوال می کنیم که آیا از خدمات راضی بوده اید یا نه؟ این اتفاقات ارزشمند است.

وی ادامه داد: آن چیزی که در دولت چهاردهم دنبال کردیم نگاه به خدمات از زاویه دید مشتری است، شرکت ملی پست، بحث کیفیت خدمات را به صورت دوره ای پایش و منتشر می کند که این امر پیشرفت خدمات را نشان می دهد.

هاشمی بر عدالت در ارائه خدمات تاکید کرد و گفت: عمده خدمات در توسعه پست بحث بر مبنای عدالت در ارائه خدمات است که نتیجه آن هم اختصاص کدپستی به عشایر است، اگر امروز قرار شده که به استقرارگاه‌های عشایر کد پستی داده شود اقدام هوشمندانه‌ای است که نشان از ارائه خدمات با نگاه عدالت در دسترسی توسعه انجام شده است.

وی تاکید کرد: محور دیگری از ماموریت‌های کارکنان شرکت پست بحث «جی‌نَف» است، باید شهادت دهم که اتفاقی که شرکت پست در این یک سال رقم زده، اقدام بسیار مهم در موضوع تکمیل بانک اطلاعات مکان محور است که این فرایند ذیل شعار وفاق و در همکاری با قوه قضاییه شکل گرفت و خواسته سازمان ثبت اسناد بود.

هاشمی تصریح کرد: اگر صحبت از دولت هوشمند و حکمرانی داده محور می شود باید سه شاخصه اختصاص کد ملی یونیک به افراد، اختصاص شناسه واحد به زمین یا کدپستی و نهایتا هویت کسب و کارها را اجرایی کنیم.

وی افزود: پیشرفتمان در بعضی از شاخص‌های اطلاعات مکانی در دولت چهاردهم چند صد درصد بوده که اتفاق ارزشمندی است و امیدواریم با تاکید رییس‌جمهور در این موضوع بتوانیم در بحث شفافیت اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

سال آینده شرکت ملی پست را شرکت سوددهی خواهیم داشت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: می‌خواهیم یک خبر خوب را به مردم بدهیم که شرکت ملی پست امسال بعد از سالها انتظار به نقطه سر به سر خواهد رسید و سال آینده به شرکتی سودده تبدیل خواهد شد.

وی اظهار کرد: شرکت ملی پست با اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» و تمرکز بر مدیریت بهره‌وری، وارد مرحله تازه‌ای از تحول سازمانی شده است که زمینه‌ساز سوددهی این مجموعه پس از سال‌ها انتظار خواهد بود.

هاشمی افزود: بر اساس رتبه‌بندی جهانی، شرکت ملی پست با جهش ۱۴ پله‌ای جای خود را بهبود بخشیده و همچنین موفق به دریافت جایزه «دستگاه برتر» در جشنواره شهید رجایی شده است.

به گفته وی، در نظرسنجی‌های انجام‌شده نیز، این شرکت به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی با بالاترین میزان رضایت مردمی شناخته شده است؛ نشانه‌ای از رویکرد مردم‌محور و ارائه خدمات کیفی.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: باید از حمایت‌های بی‌دریغ دکتر عارف به‌ویژه در حوزه مولدسازی، تقدیر کنم، این رویکرد «امیدبخش» زمینه‌ساز حرکت پرشتاب شرکت ملی پست در مسیر خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت خدمات خواهد بود.