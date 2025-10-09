رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابل از پیگیری قضایی موضوع جهت برخورد با عوامل انتقال نخاله به داخل رودخانه بابلرود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - ناصر کیایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بابل گفت: شهرستان بابل به دلیل عدم فعالیت سایت زباله انجیلسی در حوزه پسماند دچار مشکل شده است به همین دلیل شاهد دپوی نخاله در چند نقطه از شهر به ویژه محور‌های ساحلی هستیم.

او با تاکید بر پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی، افزود: کلیپی هم که در فضای مجازی مبنی بر دپو و انتقال نخاله با لودر به داخل بابلرود بازتاب داشت را بررسی کردیم و مشخص گردید این اقدام از سوی واحد عمرانی شهرداری بابل صورت پذیرفت که ما هم مطابق قانون این اقدام را از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.

حامد بیکایی شهردار بابل هم با بیان اینکه این اقدام نادرست بصورت خودسرانه از سوی یک کارمند واحد عمرانی شهرداری انجام گرفت، گفت: این اقدام به هیچ عنوان مورد تایید ما و مجموعه شهرداری نیست چرا که شهرداری همواره سعی داشته در تمامی صحنه‌ها بحث حراست از محیط زیست را سرلوحه کارش قرار دهد.

او با تاکید بر اینکه هیچ نخاله‌ای وارد رودخانه نشده است، افزود: با توجه به اینکه در کلیپ منتشر شده توسط یک شهروند که اینگونه نشان می‌دهد نخاله‌ها با لودر در حال انتقال به داخل رودخانه است ولی با بازدید امروز متوجه شدیم که فاصله میان رودخانه و محل دپو چندین متر فضا دارد که متاسفانه راننده لودر بصورت خودسرانه برای پر کردن این فضا به درخواست چند تن از اهالی منطقه دست به این اقدام نادرست می‌زند.

ببکایی با اشاره به برخورد با فرد خاطی، گفت: پس از اطلاع سریعا با راننده لودر که از واحد عمرانی هم بوده موضوع رو جویا شدیم، بصورت سرخود اقدام به این عمل نموده، اقدامی که از طرف ما هم پسندیده نیست و حتما مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

او افزود: در انتها از تک تک شهروندان و دوستداران محیط زیست که با این اقدام آزرده خاطر شدند طلب پوزش داریم و مطعن باشند که مجموعه شهرداری در ابتدای صف پاسداری از محیط زیست حضور دارد.