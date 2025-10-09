باشگاه خبرنگاران جوان _ فرهاد سرگلزایی از شتاب در اجرای پروژههای جهاد آبرسانی در مناطق کمبرخوردار سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: طرح آبرسانی به روستای رودگلندام با جمعیت بیش از یکهزار و ۱۰۰ نفر در بخش بنت شهرستان نیکشهر، به عنوان یکی از پروژههای محوری طرح جهاد آبرسانی، با جدیت در حال اجراست و تا آبان امسال تکمیل خواهد شد.
وی بیان کرد: این پروژه تنها در مدت یک ماه از آغاز عملیات اجرایی، به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده که نشان از تلاش شبانهروزی نیروهای آبفا و همکاری مردم و خیران دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ادامه داد: حجم عملیات اجرایی این طرح شامل ۱۱.۵ کیلومتر لولهگذاری با لولههای پلیاتیلن در قطرهای ۷۵ تا ۱۶۰ میلیمتر است که با هدف تأمین آب آشامیدنی پایدار این منطقه محروم در حال اجراست.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی مردمی در پروژههای جهاد آبرسانی تصریح کرد: مشارکت خیران در این طرحها نمادی از همدلی اجتماعی برای رفع تنش آبی مناطق محروم است و ما قدردان این همراهی ارزشمند هستیم. در سایه این همت جمعی، امروز بسیاری از روستاهای استان در مسیر پایداری تأمین آب قرار گرفتهاند.
شرکت آبفا سیستان و بلوچستان