باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی قیصری رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری خانوادگی بین پدر و پسر در شهرستان ساری، بلافاصله مأموران به محل اعزام و مشاهده کردند که در اثر این درگیری پدر ۵۹ ساله از ناحیه سر و صورت و سینه با ضربات متعدد چاقو دچار جراحت شدید شده که متأسفانه جان خود را از دست می‌دهد.

او افزود: در این راستا کارآگاهان اداره اطلاعات جنایی استان با همکاری پایگاه آگاهی ساری با اقدامات هوشمندانه و اطلاعاتی دقیق موفق شدند ظرف ۲۴ ساعت قاتل را شناسایی در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به این که متهم دستگیر شده پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی به بزه ارتکابی اعتراف کرد، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.