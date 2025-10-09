رییس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای طرح تشدید کنترل و برخورد جدی با تخلفات ناوگان مسافربری در پی افزایش حوادث ناوگان مسافربری و با هدف ارتقای سطح ایمنی در محورهای مواصلاتی کشور، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رییس پلیس راه راهور فراجا، در پی افزایش حوادث ناوگان مسافربری و با هدف ارتقاء سطح ایمنی در محور‌های مواصلاتی کشور، از اجرای طرح تشدید کنترل و برخورد جدی با تخلفات ناوگان مسافربری خبر داد.

وی بیان کرد: با وجود کنترل‌های مستمر پلیس و اقدامات پیشگیرانه انجام شده، متاسفانه در برخی از ناوگان مسافربری مواردی از تخلفات حادثه‌ساز مشاهده شده که موجب ناامن شدن فضا برای فعالیت سایر رانندگان قانونمند و مسافران شده است. 

این تخلفات شامل حمل بار‌های تجاری غیرمجاز، حضور رانندگان فاقد مدارک معتبر، جابجایی مسافر بیش از ظرفیت مجاز و نقص در تکمیل مدارک می‌باشد که عمدتاً ناشی از عدم نظارت کافی مدیران فنی شرکت‌های مسافربری است.

وی افزود: در این طرح که به صورت کاملاً غیرمنتظره و ضربتی در تمامی پاسگاه‌های پلیس راه سراسر کشور اجرا شد، علاوه بر پاسگاه‌ها، تمامی تیم‌های گشتی نیز موظف و ملزم به کنترل دقیق ناوگان مسافربری در طول مسیر‌های مواصلاتی شدند. نتیجه این اقدامات توقیف چند دستگاه اتوبوس متخلف و اعمال قانون شدید علیه بخش قابل توجهی از ناوگان دارای تخلفات حاد بوده است.

سرهنگ کرمی‌اسد تصریح کرد: این طرح صرفاً در راستای افزایش ایمنی و کنترل حداکثری ناوگان مسافربری اجرا شده و تصمیم داریم در کنار کنترل‌های روزمره، این اقدامات را به طور مستمر و با حساسیت بسیار بالا در تمامی مسیر‌های مواصلاتی کشور ادامه دهیم. 

همچنین کنترل ناوگان باربری و مسافربری سبک نیز به طور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رییس پلیس راه تاکید کرد: شرکت‌های مسافربری موظف هستند مسئولیت حرفه‌ای خود را جدی گرفته و پیش از پذیرش مسافر، مدارک رانندگان و خودرو‌ها را به دقت کنترل و سلامت وسیله نقلیه را تایید کنند. 

پس از اطمینان از سلامت کامل، باید صورت وضعیت مربوطه را به مهر مدیر فنی برسانند، چرا که در صورت وقوع حوادث، مسئولیت کامل بر عهده آنان خواهد بود.

